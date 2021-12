Erős figyelmeztetés érkezett a negyedik hullám csúcspontját illetően – a nap hírei

A korábban tervezettnél 3 százaléknál magasabb, 5 százalékos lesz a nyugdíjemelés jövőre – mondta a miniszterelnök a parlamentben. Az LMP-s Schmuck Erzsébet kérdezte Orbán Viktort az Országgyűlésben arról, megteszi-e és mikor a szükséges lépéseket a kormány, hogy a nyugdíjak januárban valóban a tényleges infláció mértékével megegyezően növekedjenek. A miniszterelnök erre közölte: januártól 5 százalékkal emelik a nyugdíjat. A kormány döntése hamarosan rendeletben is megjelenik.

Emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a legtöbb vizsgált helyszínen stagnáló tendencia figyelhető meg, de emelkedés tapasztalható a budapesti agglomerációban, valamint Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsen és Szolnokon. Már összesen 1 millió 139 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát az oltási akcióban. 931 ezren a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezren az első oltásukat kapták meg. Az oltópontok még december 12-ig előzetes időpontfoglalás nélkül is várják az embereket.

A koronavírus-járvány hatására megduplázódott a mentők feladatainak száma – mondta a Magyar Nemzetnek az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor közölte: a járvány előtt naponta átlagosan 3 ezer mentési feladatuk volt, évi 1,2 millió beteget láttak el, 40-42 millió kilométert tettek meg. A Covid miatt 2 év alatt az 1,2 millió mentési feladat mellett 1,7 millió mintavételt végeztek el és 200 ezer fertőzöttet vittek kórházba.

A súlyos koronavírus-fertőzésben szenvedő felnőtteknek szóló gyulladáscsökkentő gyógyszer alkalmazásának uniós engedélyezését javasolja az Európai Gyógyszerügynökség. A Roche gyógyszergyár által forgalmazott RoActemra nevű készítményt különösen akkor javasolja a testület, amikor a koronavírussal fertőzött oxigénre vagy gépi lélegeztetésre szorul.

Vészhelyzet esetén importból biztosítható a magyar gazdák műtrágya szükséglete – közölte a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Feldman Zsolt azt mondta, hogy a kormány válságtanácskozásra hívta a műtrágyaimportőr cégeket, akik ígéretet tettek a szállításra. Hozzátette: a kormány minden lehetséges lépést, így a benzinárhoz hasonlító árplafon bevezetését is megvizsgálta, de döntést egyelőre nem hozott.

Ideiglenesen leállította a termelést Románia legnagyobb műtrágyaüzeme, a Marosvásárhely határában levő Azomureş a magas gáz- és villamosenergia-árak miatt. A vezérigazgató szerint Európa-szerte hasonló intézkedéseket hoztak más gyártók is, és közölte, hogy a termelés újraindítása főként a földgáz árától függ. Az Azomureş Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója.

Megalakulhat az új német kormány, miután a szociáldemokraták és a liberálisok után a Zöldek is elfogadták a koalíciós szerződést. A leendő koalícióban a Zöldek fogadták el a legalacsonyabb támogatottsággal a dokumentumot. A kormányalakítás utolsó előtti állomásaként kedden Berlinben, hivatalosan aláírják a koalíciós szerződést. Szerdán a szövetségi parlament választja meg kancellárnak a szociáldemokrata Olaf Scholzot.A kereszténydemokrata Angela Merkel 16 év után távozik a kancellári tisztségből.

Álmaik követésére biztatta a fiatalokat Ferenc pápa görögországi látogatása utolsó napján. A katolikus egyházfő azt is közölte, hogy tervei szerint a közeljövőben találkozik Kirill orosz ortodox pátriárkával. Emellett azt is hangsúlyozta: szükséges, hogy az Európai Unió visszatérjen az alapító atyák elképzeléseihez, az egység és a nagyszerűség elveihez. Az ötnapos ciprusi és görögországi látogatás során Ferenc pápa találkozott helyi egyházi vezetőkkel is.

Meghalt Kóbor János, az Omega frontembere. 78 éves volt. Az együttes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas alapítóját hetek óta kórházban ápolták koronavírus-fertőzés miatt. Az Omega zenekar közösségi oldalán, a Gammapolis című dal négy sorával búcsúzott frontemberétől. Kóbor János hatalmas sikereket ért el, 61 éves zenei pályafutása alatt. A magyar zenésztársadalom, tagjai a közösségi oldalakon tisztelegtek Kóbor János előtt, akiről politikusok is megemlékeztek.