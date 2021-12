Egy nagy születésnapi ünnepség és egy hatalmas köszönet a munkatársainknak! (x)

„Még gyerek voltam, amikor részt vettem az első PENNY-üzlet megnyitásán 1996-ban Szentesen, de még mindig élénken él az emlékezetemben. Az egész város felbolydult aznap, én pedig a mai napig emlékszem, ahogy ott álltam az új üzlet előtt, büszkén és boldogan a lufival, amit kaptam. Azóta nemcsak a családom és a barátaim tartják megbízható cégnek a PENNY-t. Ez volt az egyik oka annak, hogy ide jelentkeztem dolgozni. A csatlakozásom pillanatától kezdve rengeteg pozitív élményben volt részem, és úgy érzem, hogy a cégnél igazán megtaláltam a helyem. Rám tökéletesen igaz a szlogenünk: a PENNY pont az én helyem" – mondja Piti Gabriella, a PENNY szenior toborzási és kiválasztási specialistája.

Gabriellához hasonlóan sokan mások is a PENNY-nél találták meg „második otthonukat”. Hiszen megbecsült csapatunk többsége számára a PENNY sokkal több, mint egy munkahely.

Pont a Te helyed! – És a Tiéd is?

Az elmúlt 25 év során a PENNY nemcsak vállalatként növekedett. A csapatunk is nőtt – jóval sokszínűbbek lettünk korban és szakmai tapasztalatban. Ez természetesen azzal is jár, hogy munkáltatóként még több felelősséget vállaljunk és még több kihívással nézzünk szembe. Idővel jobban meg tudtuk érteni a csapatunk igényeit, miközben egyéni lehetőségeket is kínáltunk a személyes és szakmai fejlődésre. Az elmúlt években kétszer is elnyertük a „Megbízható munkáltató" címet erőfeszítéseink és emberközpontúságunk elismeréseként. További bizonyíték arra, hogy megbízható és hiteles munkáltató vagyunk, hogy a több mint 20 éve foglalkoztatott munkavállalók száma összesen 172. Azon kollégáink közül, akik a PENNY-vel együtt ünnepelték a 25 évet, néhányat arról kérdeztük, hogy mitől különleges a PENNY csapatába tartozni.

„Szeretek itt dolgozni, jó érzés visszagondolni a régebbi időkre. Emlékszem, amikor az első üzletet töltöttük fel Szentesen, na és persze a munkahelyi kirándulásszervezéseimre, amelyek minden évben nagyon jól sikerültek, jó kis csapatépítés volt” – emlékszik vissza Kovács Györgyné reklamációs csoportvezető, aki 25 éve dolgozik az egyik raktárunkban.

„Érezzük jól magunkat, az a lényeg! Én megtaláltam a helyemet a PENNY-nél!” – tanácsolja a kollégáknak Horváth Helga revíziós osztályvezető, aki szintén a kezdetektől dolgozik nálunk.

Több mint büszkék vagyunk, hogy még mindig tagjai a csapatunknak – és ugyanezt érezzük a többi kollégával kapcsolatban is, akik nap mint nap mindent megtesznek azért, hogy a PENNY Magyarország egyik legsikeresebb élelmiszer-kereskedője legyen.

Közösen ünnepeljük a sikert

Ma már közel 4700 embert foglalkoztatunk országszerte 227 üzletben és három modern logisztikai központban Alsónémediben, Veszprémben és Karcagon. Ezért a PENNY 25 éves fennállása alkalmából virtuális „születésnapi bulit" szerveztünk, ahol mindenkit finom falatokkal és izgalmas, szívet melengető műsorral leptünk meg. A szórakoztató zenei programok mellett a múltról, a magyar csapat iránti elkötelezettségünkről, a jövőre vonatkozó céljainkról és a közös eredményeinkről beszélgettünk, és egy különleges ajándékcsomaggal is megajándékoztuk kollégáinkat.

A jövőre nézve

Az évek során szerzett tapasztalataink segítenek abban, hogy felkészüljünk a jövőre, valamint jelenlegi és leendő munkavállalóink igényeire is. Például nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra és fejlesztésre, valamint a magas színvonalú munkahelyi képzésre, hogy kollégáink potenciálját és tudását a PENNY-nél végzett munkához tökéletesítsük. Emellett elindítottuk a „Team PENNY" nevű új alkalmazást is, amelynek célja a vállalati információáramlás további javítása, hogy még inkább erősítse minden kolléga integrációját. A jövőbe tekintünk, mivel meg vagyunk győződve arról, hogy ugyanolyan stabilak és megbízhatóak, barátságosak és befogadóak, valamint időtállóak maradunk, mint az elmúlt 25 évben. Várjuk tehát, hogy megünnepeljük a következő jubileumot!

A PENNY nem felejt

Természetesen a PENNY-nél mindenki tudja, hogy nem lennénk ilyen sikeresek, ha nem lennének a vásárlóink. Ezért indítottuk el a 25 ÉVE EGYÜTT kampányunkat, amelyben a vásárlók értékes kisebb-nagyobb ajándékokat nyerhettek, például 25 vadonatúj autót. Emellett számos, hosszú távon kitartó partnerünk is megemlékezett az évfordulóról, és egyedi, különleges ajándékkal jutalmazta sok-sok éve tartó kapcsolatainkat: termékeiken a PENNY 25 ÉVE EGYÜTT logót használták.

A csapatunktól kezdve vevőinken át az üzleti partnereinkig mindenki hozzájárult az évforduló megünnepléséhez, hiszen a PENNY sokkal több, mint egy kiskereskedelmi hálózat: ez egy család. A sikert mindannyian együtt ünnepeltük.

Mert a PENNY Pont a Te helyed!

