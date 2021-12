Nagy változás jön az online gyógyszerrendeléseknél

Január elsejétől változik az internetes gyógyszerbeszerzés és -forgalmazás, ezután bármilyen gyógyszert kizárólag a gyógyszertárak szakdolgozói vihetnek házhoz. Jelenleg az a szabály, hogy vényköteles gyógyszert csak patikai dolgozó szállíthat ki, vény nélkülit pedig akár ő, akár futárszolgálat is.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke érdeklődésünkre elmondta, a Országgyűlés által november 29-én elfogadott módosítások értelmében

január 1-jétől a vény nélküli gyógyszereket sem lehet csomagküldő szolgálattal kézbesíteni.

Mint fogalmazott, nemcsak egyetértenek a változással, hanem a kezdeményezői között voltak, mert a csomagküldéssel, a gyógyszerek házhoz szállításával és az interneten történő gyógyszerrendeléssel kapcsolatos szabályok nem voltak harmonikusak, emellett korrigálni akarták az elmúlt hónapokban kialakult jogszabálysértő gyakorlatot.

"Szinte rendszerszinten fordult elő, hogy csomagküldéssel vényköteles gyógyszereket is értékesítettek egyes gyógyszertárakból. A vény nélküli gyógyszerek internetes megrendelése a webpatikákat működtető közforgalmú gyógyszertáraknál lehetséges volt és most is lehetséges, de ennek az értékesítése a jelenlegi szabályozás szerint vagy úgy történhet, hogy a beteg vagy megbízottja bemegy érte a gyógyszertárba, vagy a gyógyszertár viszi ki a betegnek vagy a megbízottjának" – mondta az elnök. Kiemelte, azt a gyakorlatot akarták megszüntetni, hogy az interneten rendelt gyógyszereket csomagküldő szolgálatokkal szállították ki.

"Mindenképpen indokolt a csomagküldés, házhoz szállítás, internetes gyógyszerrendelés témakörét teljes egészében újragondolni, ennek viszont az az első feltétele, hogy

a csomagküldés lehetőségét ki kellett vezetni a törvényből.

Utána lehet a gyógyszertáron kívüli gyógyszerátadásnak a feltételeit a szakmai szabályokkal, a gazdasági szempontokkal és a betegérdekekkel összehangoltan újraszabályozni. Ez egy folyamatnak az első lépése" – közölte Hankó Zoltán.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke úgy véli, január 1-jétől a betegeket nem érinti hátrányosan a változás, szerinte ez éppen a páciensek biztonságát szolgálja, hiszen így garantálható az a gyógyszerbiztonság, amit az egész gyógyszerellátó-rendszernek biztosítania kell.

"Vannak olyan gyógyszertárak szép számmal, amelyek különféle megfontolásból jogszabálysértő gyakorlatot alakítottak ki. Nekik ez lehet, hogy most érzékeny történet, de egy szabályozott piacon egy egészségügyi szolgáltató olyan gyakorlatot nem folytathat, amelyik jogszabálysértő. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a jogi és a szakmai szabályokat az elkövetkező időben valamennyi gyógyszertár be tudja majd tartani" – mondta Hankó Zoltán.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán