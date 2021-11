Kiderült, hány osztályt érint most a járvány

Terjed a koronavírus delta variánsa, a fertőzésnek az egyik legjobban kitett terület az oktatás. A diákok és a tanárok átoltottságáról Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár beszélt az Hír Tv stúdiójában.

Nyugodtan kezdődött a tanév magas átoltottság mellett, lassan emelkedett a járvány által érintett intézmények, osztályok száma. Október elején 1 százalék körül volt az érintettség. Teljes intézményeket nem zárnak be, egyes osztályok, óvodai csoportok esetében kell lépéseket tenni, hétfőn ezek

3,7 százalékában volt valamilyen tanügyi intézkedés.

Az óvodák esetében ez szünetet jelent, az 1–6. évfolyamosoknál oltás még nem lehetséges, ott digitális oktatásra állnak át, 7. osztálytól fölfelé a diákok 51 százaléka oltott, ez fékezi is a járvány terjedését, itt csak a nem oltottak számára rendelnek el karantént.

Tanévkezdéskor 90 százalékos volt az átoltottság a tanárok körében, a köznevelésben 170 ezren dolgoznak – mondta Maruzsa Zoltán.

„Jobban terjed az oltatlanok körében a vírus, ezért rendelte el a kormány munkáltatóként az állami intézményekben december 15-i határidővel az oltás szükségességét” – fejtette ki az államtitkár.

Maruzsa Zoltán kiemelte, hogy a 12–18 évesek 51 százalékos átoltottságát szeretnék növelni, ezért is szervezték a tanév elején az oltási kampányt. A 12 évnél idősebb gyerekek is oltakozhatnak a most futó oltási akcióhét keretében.

A maszkviselésről elmondta, hogy az a kormány részéről az iskolákban ajánlott, az óvodákban ellenjavalt. Az iskolákban a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzattal egyeztetve az intézményvezetők hozhattak döntést ez ügyben, de hozzáfűzte, a kormány múlt hét csütörtöki rendelete annyit változtatott ezen, hogy az igazgatók most már önmaguk is dönthetnek a maszkviselésről.

Végül kijelentette, hogy az előző tanévhez hasonlóan most januárban is élőben tartják meg a középfokú felvételiket.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila