Egyre több ügyletben bukkan fel Budapesten Ruszlan Rahimkulov neve

Megdet Rahimkulov már 2005-ben vezette a 150 leggazdagabb magyarországi lakos Népszabadság által összeállított listáját 83 milliárd forintos vagyonával. Idén a fiai, Timur és Ruszlan Rahimkulov vagyonát 366,4 milliárd forintra becsülte a Forbes. Megdet Rahimkulov, aki Gazprom-menedzserként érkezett Magyarországra, 2008-as hazaköltözése után vagyonát és cégbirodalmát Magyarországon, de a nyilvánosság elől rejtőzve élő fiaira bízta.

A Népszava szerint az eddig üzletileg nem túl aktív testvérek közül a közgazdász végzettségű Ruszlan Rahimkulov több tucatnyi cégben érdekelt, és elsősorban három irányban kezdett terjeszkedni: naperőművek, magánegészségügy és ingatlanfejlesztések.

Utóbbiak közül az iDom Házépő Kft. 2017-ben került Ruszlan Rahimkulovhoz. Azóta felépítettek egy lakóházat a XVII. (Central Park) és a XIX. kerületben (Bethlen Corner), egy munkásszállót a Soroksári úton, egy irodaházat (Kenyeres utca) és egy társasházat (Római Residence) a III. kerületben, de már előkészítés alatt áll a következő projekt a szintén kerületi Valéria utcában, illetve Ürömön. Egy másik érdekeltsége, a Nádor Property hat kisebb luxustársasházat épített már a Rómain, egyet pedig Ürömön.

A Nádor cégcsoport szállodákat is felvásárol, tavaly a Balaton-parti terjeszkedés után két négycsillagos és egy háromcsillagos szállodát szerzett meg Noszvajon és Ráckevén, mindegyik jelentős összegű uniós vagy állami támogatást kapott a felújításhoz. A Nádoroffice Invest tavaly Marcaliban is vett egy félkész gyógyszállót.

Bevásároltak Budapesten is, övék például a kedvelt óbudai szórakozóhely, a Symbol, a VI. kerületi Fáklya klub, a néhai Otthon áruház Rákóczi úti épülete, valamint az egykori Csepel Művek központi irodaháza is. Idén nyáron 463 millióért vásároltak meg egy gellérthegyi villát a kerülettől, és megszerezték az albertfalvai termelői piac ingatlanát is 362 millióért. Angyalföldön a kerületi önkormányzat tervtanácsa visszadobta a Népfürdő utca melletti területen az iDom Házépítő által felépíteni tervezett óriási társasház terveit. Erre nem sokkal később a kormány kiemelt beruházássá nyilvánították a projektet, így a helyi szabályozás már nem érvényes rá. A szomszédos több mint 8 hektáros ingatlanuk rozsdaövezeti akcióterület lett. A Városháza-ügyben is felbukkant a Rahimkulov család neve, ami akkor is jelzésértékű lehet, ha Budapest irányítói a kezdetektől az állítják: nem eladó az épület.

A közelmúlt legnagyobb ingatlanos vállalkozása a Fényeslitkén megvalósuló logisztikai központ, amely Európa legnagyobb és legkorszerűbb terminálja lesz, ezen keresztül bonyolítanák le a Kína és Európa közötti Új Selyemút forgalmának jelentős részét. A 22 milliárdos beruházáshoz szükséges források négyötödét a sajtóhírek szerint Ruszlan Rahimkulov biztosítja.

Az orosz milliárdos érdekeltségei emellett tavaly három napelemes kiserőműhöz – Mórahalom, Mány, Balatonlelle – is megszerezték a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal erőműegység minősítését, ami a későbbi továbbértékesítéshez szükséges „származási garancia” feltétele.

Az orosz milliárdos harmadik célpontja a magánegészségügy. A húsz éve működő XII. kerületi Virányos Klinikát működtető cégbe tavaly szállt be, a MOM Parkban működő magánkórház többségi tulajdonát idén tavasszal vette meg a cége, és a törökbálinti Tükörhegy Medical Center szintén márciusban került az érdekeltségébe.

Nyitókép: Balogh Zoltán – A Rákóczi út 74-es számú ház, az egykori Magyar Divatcsarnok, majd az Otthon Áruház épülete