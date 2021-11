Áder János büszke a magyar gyógyszerészekre

A koronavírus-járvány hatására példa nélküli együttműködés indult meg a világ országai között egyebek közt a gyógyászati eszközök, a gyógyszerek és oltóanyagok területén – mondta a járvány miatt többször is elhalasztott DDRS 2021 (International Conference on Advances in Pharmaceutical Drug Development, Quality Control and Regulatory Sciences) budapesti nemzetközi gyógyszerészeti konferencia megnyitójára küldött videoüzenetében Jakab Zsuzsanna, WHO általános főigazgató-helyettese.

November elejéig nagyjából 7 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyagot állítottak elő a gyártók, azonban az világ országainak egy jelentős részében még mindig csak 10 százalék alatt van az átoltottság szintje – figyelmeztetett Jakab Zsuzsanna. A WHO főigazgató-helyettese kiemelte, a járvány ráirányította a figyelmet az egészségügyi ellátórendszer sérülékeny pontjaira is, sosem látott gyógyszer- és eszközellátási és -utánpótlási problémák alakultak ki.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt mondta, a Covid-járvány szétválasztotta ugyan az embereket, de rávilágított az együttműködés fontosságára.

„A globális gyógyszerkutatás és -ipar jelentős átalakuláson megy át, hogy a változó körülmények és kihívások között is folyamatosan innovatív és új medicinákkal lássa el a föld lakosságát” – mondta Merkely Béla.

Európa legjelentősebb gyógyszerkutatási konferenciájának megnyitó ünnepségén az esemény fővédnöke, Áder János köztársasági elnök egyebek közt a magyar gyógyszerkutatás és -fejlesztés hagyományairól és eredményeiről beszélt, kiemelve több világhírű hazai innovációt.

„Büszkék vagyunk a magyar gyógyszerkutatás eredményeire, generikus hatóanyag fejlesztésére, legújabb biotechnológiai készítményeire,

a magyar gyógyszeripar mind a mai napig a legerősebbek közé tartozik egész Európában”

– mondta Áder János.

Az államfő azt mondta, a Covid-járvány óta az egész világ kapcsolata megváltozott a gyógyszerészettel, a közvélemény kíváncsibb lett az új eredményekre, és várja, hogy a szakma közérthetően beszámoljon róluk. A köszöntők és nyitóelőadások után Áder János, Merkely Béla, Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója és Klebovich Imre, a konferencia társelnöke aláírták és lebélyegezték a 250 éves Semmelweis Egyetem jubileumára készült számozott emlékív bélyeget.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán