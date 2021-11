Megvan, ki tervezheti a Pázmány Egyetem új belvárosi campusát

A Budapest Fejlesztési Központ és a PPKE nemzetközi építészeti tervpályázatának csütörtöki budapesti eredményhirdetésén Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, a bírálóbizottság elnöke közölte: az új campus 2026 tavaszára épülhet fel a Pollack Mihály tér, a Szentkirályi utca, a Múzeum utca és a Bródy Sándor utca által határolt városnegyedben.

A pályázatra tizenegy pályamű érkezett, és az első helyezettet a bírálóbizottság egyhangúlag választotta ki. A kivitelezőt is majd egy nyilvános európai uniós közbeszerzésen választják ki.

Az új campust sokszoros összefogásban tervezik és építik meg - hangsúlyozta Fürjes Balázs. Az állam és a Magyar Katolikus Egyház megállapodásban rögzítette, hogy kormányzati finanszírozás mellett közös munkával valósítják meg a mindenki számára nyitott új campust. Ezt követően a tervek elkészítésére fővárossal és a VIII. kerülettel fogtak össze. A győztes pályázat tervei. MTI/Bruzák Noémi

A Magyar Nemzeti Múzeum mögötti területét három történeti épület határozza meg, és fontos szempont volt, hogy "a behemót szocialista" városépítés öröksége után "kiszabadítsák" a Pollack Mihály teret a túlzott beépítés fogságából. Az új épületegyüttestől kifejezetten "szerénységet és alázatot" vártak el, hogy azok ne akarjanak dominálni, a 19. századi épületeken felülkerekedni - tette hozzá.

Fürjes Balázs kiemelte: nagyon fontos volt, hogy a városlakók és a hallgatók számára egy zöld, barátságos, átjárható, szellős közösségi tér születhessen. Az új campus szervesen kapcsolódik majd az egyetem jog- és államtudományi karának Szentkirályi utcában található épületéhez.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze, a bírálóbizottság tagja elmondta, a PPKE Piliscsabán egy agglomerációs területen lévő campusszal kezdte a működését, az új épületegyüttes felépítése után pedig beköltözik a Budapest belvárosába.

A beruházásnak köszönhetően átjárható és bejárható lesz a terület Kiskörút és a Szentkirályi utca között.

Kiemelte, a győztes pályamű teljesíti mindazokat az elképzeléseket, amelyek elvártak.

Egy pontban maradt vita: az, hogy a zsűri minimális számú parkolóhelyet javasol a területre a jó tömegközlekedési megközelítés miatt, míg a tervezési programban kétszáz parkolóhely szerepel.

Kuminetz Géza, a PPKE rektora azt mondta, hogy az egyetem komoly lehetőségek és feladatok előtt áll: egy "egységes" campus megépítésének a kapujába érkeztek.

A nyertes pályaműnek járó elismerést a KÖZTI Zrt. részéről Tima Zoltán vezető tervező és a Hamburg C Kft. részéről Kruppa Gábor vezető tervező vehette át.

Fürjes Balázs a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy Tima Zoltánnak köszönhető az újbudai Dorottya Udvar irodaépülete, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér SkyCourt és T2B mólója, és a Kossuth tér megújítása is. Kruppa Gábor "a kő és a tégla szerelmese", neve az V. kerületi szecessziós építészeti műremek, a Gresham-palota megújításáról is ismert lehet - írta.

Közel 4000 pázmányos hallgató és majd 500 oktató kap új otthont a felépítendő campusban, amely közlése szerint minden élethelyzetben "kényelmes" lesz. Családbarát egyetemet építenek, a legtöbb szintre baba-mama szobát terveznek. Lesz továbbá fitnesz központ, sportcsarnok, tornaterem. A bentlakó diákoknak mintegy 200 férőhelyes kollégium épül.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi