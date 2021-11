Továbbra is a koronavírus-járvány felszálló ágát jelzik a szennyvízadatok - a nap hírei

Továbbra is a koronavírus-járvány felszálló ágát jelzik a szennyvízadatok. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint várhatóan folytatódik ez a tendencia. A Budapest környéki agglomeráció közös mintájában, valamint Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben emelkedés látható, a többi mintában stagnál a koncentráció. Csökkenés egyetlen városban sem tapasztalható.

A harmadik koronavírus elleni oltás fontosságára figyelmeztetett Brüsszelben az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, hogy az eddigi tapasztalok szerint a koronavírus elleni második oltás beadását követően mintegy fél évvel az ellenanyag csökkeni kezd a szervezetben. Hozzátette: a harmadik, ismétlő oltás szinte teljesen kompenzálja, visszaemeli az eredeti, 80-90 százalékra. Közölte azt is, hogy a koronavírus jellemzője a gyors mutáció, ezért mára az emberiség egy szinte egy teljes új természetű vírussal áll szemben.

Magyarország 52 millió dolláros kötött segélyhitel-programot indít Ruandában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: ez az eddigi legnagyobb volumenű projekt, amelyet hazánk eddig valaha is elindított Afrikába. Ennek részeként magyar cégek segítségével fejlesztik Kigal vízgazdálkodási létesítményeit, felújítják és bővítik a ruandai főváros víztisztító telepét. A tárcavezető megerősítette, hogy Magyarország 300 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adományoz Ruandának.

Az országgyűlési képviselőkre nem vonatkozik az oltási kötelezettség a parlamentben - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közleményében nyomatékosította, hogy az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által kiadott hírlevél alapján ilyen kitételt nem tartalmaz, nem is tartalmazhat a rendelkezés. Az kizárólag a hivatal által foglalkoztatott országgyűlési köztisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozik Szerdán több portál is úgy értelmezte az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által kiadott hírlevelet, hogy az a képviselőkre is vonatkozik.

Az európai politikusok nyitottak egy megújuló Magyarországra - fogalmazott Márki-Zay Péter, miután több uniós politikussal is tárgyalt Brüsszelben. Az ellenzék közös miniszterelnökjelöltje két nap alatt többek között hat uniós biztossal és az összes Európa-párti frakció vezetőjével is találkozik. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy fogalmazott: az európai politikusok is érdekeltek abban, hogy Magyarország az Európai Uniónak hűséges tagja és ne árulója legyen. Szerinte ehhez Magyarországnak fel kell számolnia a korrupciót, és csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez. Úgy látja, az eurózónába is be kell lépni.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Valnevával kötött szerződést egy koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről. Ez jövőre csaknem 27 millió adag vakcina vásárlását teszi lehetővé az uniós tagállamok számára. A szerződés arra is lehetőséget biztosít, hogy az oltóanyagot az új variánstörzsekhez igazítsák, valamint a tagállamok 2023-ban akár 33 millió további vakcinaadagot rendelhessenek. A cég vakcinája inaktivált vírust tartalmaz. A Valneva a 8. oltóanyaggyártó, amellyel szerződést kötött az Európai Bizottság.

Kibővíti a Fehéroroszország elleni szankciókat az Európai Unió - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke szerdán, miután Joe Biden amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. Ursula von der Leyen hozzátette: a szankciók magánszemélyekre és szervezetekre is vonatkoznak majd. Előzőleg vezető uniós tisztségviselők mellett az ENSZ és a német kancellár is fellépést sürgetett a lengyel-fehérorosz határon kialakult migrációs helyzet megoldására. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a Minszkkel szembeni büntetőintézkedések bővítését kérte Brüsszeltől.

Klímavédelmi együttműködésben állapodott meg az Egyesült Államok és Kína az ENSZ glasgow-i klímakonferenciáján. Az egyezményről szóló, váratlan és a két ország esetében meglehetősen ritka közös kormányközleményt a két tárgyalóküldöttség adta ki. A közlemény címe és szövege is egyértelművé teszi, hogy a két ország szerint - amely a világ két legnagyobb szennyezőanyag-kibocsátója - még a jelenlegi évtizedben cselekedni kell a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében.

Csehországban az új képviselőház alakuló ülése után azonnal benyújtja az államfőnek kormánya lemondását Andrej Babis. A politikus úgy fogalmazott: mivel Milos Zeman elnök kórházban van, a lemondást írásban nyújtja majd be. A hatályos szabályok szerint, miután az államfő elfogadja a kabinet lemondását, az új kormány megalakulásáig ügyvezetéssel bízza meg azt. Milos Zeman, akit október 10-től a prágai Központi Katonai Kórházban kezelnek, kedden Petr Fialának, a választásokon győztes Spolu koalíció kormányfőjelöltjének adott hivatalos megbízatást a kormányalakítási tárgyalásokra.

Befejeződött Berlinben a Német Szociáldemokrata Párt, a Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt koalíciós tárgyalásának első szakasza. Háromszáz szakpolitikus dolgozott a szerződést megalapozó előkészítő anyagokon, teljes hírzárlat mellett. Az eddig kiszivárgott értesülések szerint az utóbbi napokban főleg a klímavédelem kérdéseivel foglalkozó munkacsoportban voltak nagy viták. A tervezett menetrend szerint a kormányalakítás következő szakaszában a fő tárgyalócsoport igyekszik megállapodásra jutni.