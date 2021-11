„Hétről hétre egyre több a koronavírusos gyerek, látszik, hogy nagy szükség volt a korosztály oltásának lehetővé tételéve” – mondta az RTL Klub híradójának Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke. Az oltatlan 12-18 évesek és a magyar szabályozás szerint még be nem oltható 12 év alattiak között is sok a fertőzött.

Mint mondta, a korábbi hullámoknál az volt a jellemző, hogy ha az egyik szülő megfertőződött, akkor a gyerekek alig észrevehető tünetekkel vészelték át a fertőzést, most viszont észrevehető, hogy a fiataloknál is megjelennek a tünetek.

Megugrott a beteg gyerekek száma a Bethesda Gyermekkórházban is – mondta Velkey György főigazgató. Rámutatott: az elmúlt időszakban a fiatalabb generáció sem találkozott a karanténban a kórokozókkal, a közösségekbe visszatérve viszont elkapják őket, ám a szezonális megbetegedések mellett nagyobb számban koronavírussal is megfertőződnek. Velkey hozzátette, hogy súlyos esettel még nem találkoztak, de fulladások előfordulnak a fejfájásos, hányós, hasmenéses, torokfájásos koronavírusos tünetek mellett is.

Zacher Gábor sürgősségi orvos a 12 éven aluliak oltására biztatott, amint engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség engedélye után. Megerősítette, hogy egyre több a fertőzött gyerek.

Havasi Katalin megjegyezte: amíg nem lehet a kicsiket beoltani, addig a szülők védettsége még fontosabb.

Nyitókép: MTI/Komka Péter