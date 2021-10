Újra állami kézbe kerülhet a ferihegyi repülőtér - a nap hírei

Bármelyik pillanatban visszavásárolhatja az állam a Liszt Ferenc repülőteret - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának. A kormányfő szerint az a helyes, hogyha az egyetlen igazán komoly nagy nemzetközi reptér magyar kézben van, és a gazdaság elég erős ahhoz, hogy vissza tudják vásárolni. Úgy vélte, ha állami kézbe kerül a repülőtér, olyan fejlesztések történhetnek majd, amelyek két-három osztállyal felértékelik a repülőteret és így egész Budapestet is.

Az ellenzéki egység felépítését nevezte a következő hetek fő feladatának a hat ellenzéki párt vasárnap megválasztott közös miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter az InfoRádiónak adott interjúban azt mondta: a következő félévben azt tartja elsődlegesnek, hogy azokat is meg tudják nyugtatni és győzni, akik még nem az ellenzéket támogatják. Úgy értékelte, hogy az ellenzéki egység már alakul, a hat pártból három – a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd – támogatása már adott. A DK-s Dobrev Klárával végtelenül korrektnek nevezte a viszonyt.

Folytatódik a Fidesz petíciós aláírásgyűjtése "Stop Gyurcsány, Stop Márki-Zay!" címmel - közölte a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté Facebook-oldalán úgy fogalmazott: eldőlt, Márki-Zay Péter lesz az, akinek a hátán Gyurcsány Ferenc visszatérne a hatalomba. A fideszes politikus szerint Márki-Zay Péternek sem módjában, sem szándékában nem áll a gyurcsányizmustól mentesíteni a politikát.

Gyurcsány Ferenc pártelnök szerint a Demokratikus Koalíció megerősödve jött ki az előválasztásból, és az egyetlen önmagában is kormányzóképes párt az ellenzéki oldalon. Facebook-videójában azt hangsúlyozta, hogy el kell fogadni az előválasztás eredményét. Hozzátette azt is, hogy most először meg kell szerezni a parlamenti többséget, utána választhatnak kormányfőt. Hangsúlyozta azért küzdenek, hogy legalább száz mostani ellenzéki képviselő legyen a következő parlamentben.

Lassú ütemben, de folyamatosan emelkedik a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavírus kormányzati portál. A vizsgált városok közül emelkedő tendencia jellemző Miskolcon, Salgótarjánban és Székesfehérváron. Csökkenés tapasztalható Szekszárdon, Szombathelyen és Zalaegerszegen. A többi vizsgált városban a tendencia stagnáló.

Romániából már megérkezett magyarországi gyógykezelésre 30 súlyos állapotban levő koronavírusos beteg. Magyarország 50 ember ellátását ajánlotta fel, a betegeket Debrecenbe és Szegedre viszik. A román egészségügyi minisztérium közlése szerint két 60 év fölötti nő életét már nem tudták megmenteni a magyar orvosok. Közben a román belügyminiszter arról beszélt, hogy több mint 1900 koronavírusos beteg várja a kórházak betegfelvételi osztályain, hogy ágy szabaduljon fel számukra.

Uniós fellépést helyezett kilátásba a fehérorosz vezetés ellen a kül- és biztonságpolitikai főképviselő, ha továbbra is erőszakkal szállít és küld át embereket az unióval közös határán Európába. Erről a tagországok külügyminisztereinek tanácskozása után beszélt Josep Borrell A spanyol diplomata Luxembourgban hozzátette: az Európai Unió addig is megbeszélést folytat a migránsok származási országaival annak megértetésére, hogy állampolgáraikat becsapták annak híresztelésével, hogy Fehéroroszországon keresztül szabad út vezet Európába.

Oroszország novembertől felfüggeszti a NATO mellett működő képviseletének tevékenységét - jelentette be az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov elmondta azt is, hogy szüneteltetik a NATO moszkvai katonai missziójának, valamint az észak-atlanti szövetségnek a belga nagykövetségen működő tájékoztatási irodáját is. Az indoklás szerint Moszkva válaszlépéseket hozott arra reagálva, hogy a szövetség október 6-án, 18-ról 10 főre csökkentette Oroszország NATO-képviseletének létszámát.

Csehországban kedden egyeztet a szenátus elnöksége a parlamenti pártok vezetőivel annak megvitatására, milyen lehetőségek nyílnak az államfői jogkörök átruházására. Az október vége óta kórházban lévő Milos Zeman állapotáról továbbra sem adott egyértelmű információt az elnöki hivatal. Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke, a prágai központi kórház közlésére hivatkozva azt mondta: az egészségügyi intézmény szerint Milos Zeman jelenleg nem képes ellátni feladatait. Az államelnöki hivatal vezetője előzőleg úgy vélte: a szenátorok célja eltávolítani Milos Zemant az államfői tisztségből.

Rómában bejelentette győzelméta főpolgármester-választáson Roberto Gualtieri a Demokrata Párt politikusa. Jobbközép vetélytársa Enrico Michetti elismerte a vereséget. A részleges önkormányzati választások második fordulójában Roberto Gualtieri - a második Conte-kormány pénzügyminisztere - a szavazatok csaknem hatvan százalékát szerezte meg. A fővárost az azt az utóbbi öt évben irányító Öt Csillag Mozgalom elveszítette, amiként Torinót is. A jobbközép a nagyvárosok közül Triesztet szerezte meg.

Meghalt Colin Powell volt amerikai külügyminiszter.A 84 éves politikus daganatos beteg volt, és a koronavírus szövődményei okozták halálát. A jamaicai bevándorlók gyermekeként Harlemben született Colin Powell volt az Egyesült Államok történetének első afroamerikai nemzetbiztonsági tanácsadója, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának első afroamerikai vezetője és az első afroamerikai külügyminiszter is.