Több mint 50 ezer család igényelt már otthonfelújítási támogatást - a nap hírei

Csaknem 800 ezer antigén gyorstesztet kapnak a háziorvosok a koronavírus-gyanús betegek tesztelésére - olvasható a koronavírussal foglalkozó kormányzati portálon. Az indoklás szerint a gyorstesztekkel ki lehet szűrni a gyanús eseteket a nagyszámú szezonális légúti betegségekkel jelentkezők közül. A háziorvosok dönthetik el, mikor szükséges, hogy antigén gyorstesztet végezzenek Covid-gyanús betegeknél. A háziorvos átirányíthatja a pácienst PCR-tesztre is. Pénteken aláírásgyűjtésbe kezdtek a háziorvosok az operatív törzs döntése miatt, amely azt rendelte volna el, hogy a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók mindegyikénél végezzék el az antigén gyorstesztet a rendelőjükben.

Több mint 50 ezer család igényelt már otthonfelújítási támogatást összesen mintegy 65 milliárd forint értékben - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában Novák Katalin ismét hangsúlyozta, hogy bővült a jogosultak köre, 5 ezer forint alatti köztartozással is lehet pályázni. Mint mondta: akiknek eddig emiatt nem sikerült, a változás miatt érdemes újra jelentkezni. Novák Katalin kiemelte, hogy a családok otthonfelújítási támogatását hamarosan születő gyermekkel is lehet igényelni.

Kísérleti jelleggel világító útburkolati jelek festése kezdődik meg a Magyar Közút kezelésében lévő hálózaton, miután bevált az egy éve üzemelő világító kerékpárút - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás közölte: november végéig öt megyében tizenegy helyszínen, jelentős idegenforgalmi célpontok környékén dolgoznak a kivitelezők a kerékpárutak mellett két közútszakaszon is. A Duna-menti nemzetközi kerékpárút burkolatába tavaly ősszel kevertek világító szemcséket Esztergomban.

Szeptemberben a 2019-es adatokat is meghaladta a vendégéjszakák száma- mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a szervezet hivatalos podcastjában. Guller Zoltán közölte: a vendégéjszakák száma 65 százalékkal meghaladta a tavalyi adatot, 4 százalékkal túlszárnyalta a 2019-es, a koronavírus-járvány előtt mért számokat is. A vendégéjszakák 62 százaléka a belföldiektől származott, és még mindig a vidék húzza a turisztikai mutatókat

A formálódó új német kormánnyal is ugyanolyan sikeresen kíván együttműködni, mint Angela Merkellel a török államfő. Recep Tayyip Erdogan erről a leköszönő német kancellár isztambuli búcsúlátogatása után beszélt. Angela Merkel az illegális migráció kapcsán arról biztosította a török elnököt, hogy az Európai Unió a jövőben is támogatni fogja Ankarát. Az emberi jogok törökországi helyzetével kapcsolatban ugyanakkor kritikát fogalmazott meg.

Negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolását a Moody's. Az amerikai nemzetközi hitelminősítő megerősítette az ország hosszú futamú szuverén hazai és devizakötelezettségeinek osztályzatát. Ezzel egyidőben a másik amerikai nemzetközi hitelminősítő, a Standard and Poor's is megerősítette Románia befektetési ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással jegyez. A Standard and Poor's is arra számít, hogy a román kormány leváltása és a politikai instabilitás ellenére a következő két évben sikerül csökkenő pályára állítani az államháztartási hiányt.

Az egy évvel ezelőtti terrortámadás áldozatául esett történelemtanárra emlékeztek Franciaországban. A 47 éves Samuel Patyt egy csecsen terrorista azért ölt meg brutálisan, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed profétáról készült karikatúrákat is bemutatott. A 18 éves támadóval néhány perccel a gyilkosság után a járőröző rendőrök a helyszínen végeztek. Samuel Paty hozzátartozóit az elnöki hivatalban fogadta Emmanuel Macron államfő.

Terrorcselekménynek nyilvánította Sir David Amess parlamenti képviselő pénteki meggyilkolását a londoni rendőrség. A 69 éves politikus képviselői fogadóórát tartott egy Essex megyei kisvárosban, amikor egy férfi az utcáról betérve késsel többször megszúrta. A gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A 25 éves gyanúsítottat elfogták. A Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága szerint a gyilkosság potenciálisan az iszlamista szélsőségességhez köthető.

Útnak indította a távoli aszteroidákat kutató Lucy űrszondát a NASA. Az eszköz csaknem hat év repülés után éri el a Jupiter bolygót kísérő aszteroidákat, de 6,5 milliárd kilométeres útja során is rekordszámú aszteroidát fog tanulmányozni. A 981 millió dollár összköltségű űrmisszió célja, hogy új információt gyűjtsön a Naprendszer 4,5 milliárd évvel ezelőtti formálódásáról.

Elérték a kínai űrhajósok Kína első, építés alatt álló űrállomását. A Sencsou-13 űrhajó 3 fős legénysége a tervek szerint hat hónapot tölt az űrállomáson, ami azt jelenti, hogy ez lesz a valaha volt leghosszabb ideig tartó kínai űrmisszió. 2011-ben az Egyesült Államok Kongresszusa törvényt fogadott el, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtiltja az együttműködést a kínai űrprogrammal.