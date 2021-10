A szociális hozzájárulási adó csökkentését ajánlotta a munkaadóknak a kormány - a nap hírei

A szociális hozzájárulási adó 4 százalékpontos csökkentését ajánlotta a munkaadóknak a kormány a 200 ezer forintos minimálbér elérése érdekében. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a bértárgyalások szerdai fordulóján azt mondta: a szocho csökkentése mintegy 500 milliárd forintot hagy majd a vállalkozásoknál. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a munkaadói oldal közös álláspontja értelmében a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 245 ezer forintra nőhet, ha a szocho kulcsa nem 4, hanem 5 százalékponttal csökken.

Mégsem kell minden vendéglátásban dolgozónak képesítés, az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosította a rendeletet. A mától érvényes új szabály értelmében a konyhai, és a cukrászati tevékenységekben csak a szakmai felügyeletet ellátónak kell képesítés. A büfétermékek, például a lángos, a palacsinta, a melegszendvics elkészítése és forgalmazása pedig egyáltalán nem lesz képesítéshez kötött tevékenység.

50 intenzív ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttet hoznak Romániából Magyarországra gyógykezelésre – jelentette be a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, hogy a betegeket Szegedre és Debrecenbe viszik. A részletekről még egyeztetnek a két ország illetékesei. A múlt héten a kormány favipiravirt és lélegeztetőgépet küldött Romániába, ahol egyre súlyosabb a járványhelyzet.

Itthon az elmúlt 24 óra alatt 10 beteg halt meg a koronavírus-fertőzés szövődményeiben. 814 új fertőzöttet találtak, csaknem kétszer annyit mint egy nappal korábban. A járvány kezdete óta már több mint 830 ezer embernél igazolták a fertőzést, 30.330-an haltak meg a betegségben. A kormányzati portál továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben.

Több mint 21 ezer adag, koronavírus elleni védőoltást semmisít meg Montenegró, mert lejárt a vakcinák szavatossági ideje. Az ország gyógyszerelosztását végző cég tájékoztatása szerint Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik vakcinát is megsemmisítenek. Montenegróban az oltási kedv alacsony, eddig a nagykorú lakosság körülbelül felét oltották be valamely védőoltás mindkét adagjával.

Jövedelemtámogatást, fizetési haladékot, és ideiglenes adócsökkentést javasol a tagállamoknak az energia drágulásának kezelésére az Európai Bizottság. A testület intézkedéscsomagja rövid távon a rászoruló magán és vállalati fogyasztóknak nyújtana támogatásokat. Kadri Simson energiapolitikáért felelős uniós biztos sajtótájékoztatóján elmondta: az Európai Bizottság támogatni kívánja a megújuló energiaforrások használatát, valamint az energiahatékonyságot célzó beruházásokat.

Ismét Manfred Webert választotta vezetőjének az Európai Parlament legnagyobb frakciója – írja a Politico című lap. A bajor Keresztényszociális Unió politikusa harmadik ciklusát kezdheti meg az Európai Néppárt frakcióvezetőjeként. A jobbközép csoport tagjainak túlnyomó többsége, 173-ból 162 képviselő támogatta a politikus újraválasztását, 11-en tartózkodtak.

A várakozások felett van az ellenzéki előválasztás második fordulójában résztvevők száma – mondta az InfoRádióban a voksolást lebonyolító AHang kampányigazgatója. Hajdú Gergő arról számolt be, hogy az első két napon 163 ezren voksoltak, 3 nap után pedig nagyjából negyed millió résztvevőt regisztráltak. A legtöbben továbbra is személyesen adják le szavazatukat. A kampányigazgató elmondta azt is: október 16-án éjfélig lehet voksolni, ezúttal több szavazatszámlálóval készülnek.

Pénteken kezdődik az őszi érettségi időszak, a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. Idén ősszel 193 intézményben 17.399-en érettségiznek, a lebonyolításban 242 érettségi vizsgabizottság vesz részt. Az érettségizők várhatóan mintegy 8.700 emelt, és 10.600 középszintű vizsgát tesznek.

Új táblák figyelmeztetnek a szabályos parkolásra Budapest belvárosában. A figyelmeztető táblákat a 7. kerületi Nefelejcs, Dohány és Wesselényi utcában helyezte el a BKK. A fővárosban évente több mint kétezer olyan esetet regisztrálnak, amikor szabálytalanul parkoló autó akadályozza a BKK járatainak haladását.