Az ÁSZ 157 kamupártot zárna el a közpénzektől

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 157 rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártnál kezdeményezte, hogy addig ne juthassanak állami pénzekhez, amíg nem igazolják törvényes gazdálkodásukat - jelentette be az ÁSZ alelnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. A most lezárult átvilágítás társadalmi jelentőségét az adja, hogy egy választáson ezek a pártok is indulhatnak, amihez költségvetési támogatást kaphatnak - jelezte a számvevőszék felügyeleti vezetője.

Holman Magdolna hangsúlyozta, a számvevőszék azért vizsgálta az állami támogatással nem rendelkező kisebb pártokat, hogy kizárólag olyan szervezetek juthassanak közpénzhez, amelyek el tudnak számolni a kapott költségvetési támogatással.

Kiemelte, 173 pártot érintő átvilágításuk során mindössze három párt tett eleget a pénzügyi kimutatás közzétételére vonatkozó kötelezettségének, és biztosította az átláthatóság alapvető feltételeit.

Nagy Imre felügyeleti vezető tájékoztatása alapján ez a három párt az Alternatíva Párt, az AQUILA Párt és a Magyar Liberális Párt volt.

A fennmaradó 170 pártból 13 az ÁSZ felhívására már lépéseket tett gazdálkodása szabályossága és átláthatósága érdekében, további 157 ugyanakkor a számvevőszék felhívására sem élt a javítás lehetőségével - mondta Holman Magdolna.

Az ÁSZ alelnöke aláhúzta, utóbbi pártoknál magas a kockázata annak, hogy nem tudnak majd elszámolni a közpénzekkel költségvetési támogatáshoz jutás esetén. Nagy Imre felügyeleti vezető kifejtette, a magyarországi pártok többsége nem jogosult rendszeres központi költségvetési támogatásra, mivel nem szerezték meg a legutóbbi országgyűlési választáson a szavazatok legalább 1 százalékát.

A most lezárult átvilágítás társadalmi jelentőségét az adja, hogy egy választáson ezek a pártok is állíthatnak országos listát, valamint indíthatnak jelölteket, amihez jelentős mértékű költségvetési támogatást, közpénzt kaphatnak - mutatott rá, hozzátéve, hogy emiatt közérdek ezen pártok átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása.

Holman Magdolna elmondta, az ÁSZ átvilágítása még időben elindíthat egy olyan tisztulási folyamatot, amely biztosíthatja, hogy a következő választások során országos listát állító pártok alapvető gazdálkodási feltételei rendben legyenek.

A most lezárt ellenőrzés a 2017-2019 közötti időszakot vizsgálta meg és annak során az ÁSZ azt vizsgálta, hogy az érintett pártok eleget tettek-e a párttörvényben előírt, pénzügyi kimutatás készítésére és közzétételére vonatkozó kötelezettségüknek, tehát fennállnak-e az átláthatóság legalapvetőbb, lényeges feltételei, amelyek hatással vannak a gazdálkodásuk elszámoltathatóságára - fejtette ki az alelnök.

