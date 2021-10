Gyermekjogok a digitális korban – nemzetközi konferencia Budapesten

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségének a Gyermek és ifjúsági jogok, lehetőségek és jóllét a digitális korban című szakmai konferenciájának középpontjában a gyermekek és fiatalok fizikai, intellektuális és lelki egészsége, a családi értékek és a családok helyzete, valamint a hátrányos helyzetű és a leszakadó társadalmi csoportok állnak.

Az előadók és a kerekasztal-beszélgetésen résztvevők kiemelt figyelmet fordítanak majd a koronavírus-járvány következtében bevezetett különleges intézkedések, köztük a digitális oktatás, az online tanulás napi tevékenységgé válásának következtében megjelenő változások, veszélyek és lehetőségek, illetve a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének megvitatására. Az oktatási rendszerek digitális munkarendre történő gyors átállása jelentős részben a piaci szereplők és a hagyományos oktatási szektor, valamint a közigazgatás együttműködésének volt köszönhető. E téren a globálisnak tekinthető és egyedi, országspecifikus megoldások is egyaránt jól működtek. A konferencián bemutatásra kerülnek ezek a jó gyakorlatok is, illetve Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának eddigi intézkedései is.

Az online környezet működésének ismerete, megértése, tudatos használata megkerülhetetlen kihívás – elsősorban a szülők számára. Van-e a szülőknek, a családoknak átgondolt, adaptív stratégiája az aktív és kreatív digitális gyermekkor ígéretét beárnyékoló online környezeti kockázatok kezelésére? Előadásában erre reflektál Sonia Livingstone professzor, a téma egyik legnevesebb szakértője.

A digitális gyermekvédelem problémáit tárgyaló szekcióban szó lesz arról is, hogy a technológiával kapcsolatos félelmek és remények hogyan alakítják a gyermekek életét, az online környezet mennyiben segíti, illetve nehezíti a gyermekjogok érvényesülését továbbá, hogy milyen komplex kutatásokra van szükség ahhoz, hogy a digitális gyermekvédelem ügyének állapotát egy-egy tagállam annak komplexitásában lássa és ez alapján megtehesse a szükséges lépéseket a kockázatok minimalizálása érdekében.

