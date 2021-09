Szakértő: Dobrev Klára ajánlatot tehet Márki-Zay Péternek

Mint arról csütörtök reggel az Infostart is beszámolt, ötven körzet szavazatainak összeszámlálása után Dobrev Klára, a DK jelöltje vezet (33,7 százalék) a miniszterelnök-jelölti versenyben, a második Karácsony Gergely (28,9 százalék), a harmadik Márki-Zay Péter (21,3 százalék), így a mostani helyzet alapján ők juthatnak a második fordulóba. A negyedik helyen várhatóan Jakab Péter végez (12,4 százalék), a sort pedig Fekete-Győr András zárja (3,7 százalék).

A legfrissebb állást folyamatosan frissülő cikkünkben találja.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az eredményeket illetően igazi nagy meglepetés nem született, még ha Jakab Péter gyenge szereplése sokak számára furcsa lehet, ami – a Nézőpont Intézet vezetője szerint – azzal magyarázható, hogy a Jobbik miniszterelnök-jelölje hagyományosan vidéki támogatókkal rendelkezik, az előválasztás azonban Budapesten volt sokkal aktívabb. Így viszont Dobrev Klára előretörését sem tartja meglepőnek a szakértő. „Karácsony Gergelynek pedig továbbra is komoly esélyei vannak, hiszen Márki-Zay Péter már a részeredmények első részénél bejelentette, hogy hajlandó visszalépni a javára, és a mostani számok alapján ez 50 százalék fölötti eredményt jelentene” – emlékeztetett Mráz Ágoston Sámuel.

Ami a második fordulót illeti, a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: ha három miniszterelnök-jelölt jut tovább, és közülük az egyik, Márki-Zay Péter visszalép Karácsony Gergely javára, ami 50 százalék fölötti eredményhez vezetne, akkor könnyen győzhet Karácsony Gergely. Ugyanakkor nem feltétlen érdeke a baloldali pártoknak, hogy a következő hetekben „pénzt, paripát, fegyvert, időt és energiát” fordítsanak az egymás közötti versenyre ahelyett, hogy a Fidesszel foglalkozzanak – tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel szerint

Dobrev Klárának is érdekében állhat, hogy egy visszalépéses technikával ne ő legyen az ellenzéki miniszterelnök-jelölt

– a szakértő úgy látja, a Demokratikus Koalíció számára a hatalmi pozíciók sokkal fontosabbak a választókerületekben, mint a miniszterelnök-jelöltség kérdésében. „A legnagyobb frakció lehetőségével ugyanis nagyon komoly befolyást szereznek, megkerülhetetlenné vállnak, ők lesznek a domináns ereje ennek az ellenzéknek. Az, hogy ki kockáztatja azt meg, hogy kikap Orbán Viktorral szemben, már sokkal kevésbé fontos” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője, hozzáfűzve, hogy ebben az esetben Dobrev Klára elmondhatná magáról, hogy „világcsúccsal” fejezte be a versenyt, de az együttműködés érdekében mégsem ő lesz a miniszterelnök-jelölt. Nem beszélve arról, hogy a Demokratikus Koalíció augusztus végi kampánynyitóján mind Dobrev Klára, mind Gyurcsány Ferenc nagy hangsúlyt helyeztek a kompromisszumkészségükre, ami egy elemző számára emlékezetesnek kell, hogy legyenek – jegyezte meg Mráz Ágoston Sámuel.

A szakértő azt is hozzátette, amennyiben az ellenzéki előválasztást komoly versengésnek fogjuk föl, és nem gondoljuk azt, hogy egy tárgyalóasztal mellett születnek az eredmények, akkor is sejthető, bárki is lesz a miniszterelnök-jelölt, a többiek ott lesznek mellett a kampányban, így tehát inkább szimbolikus jelentősége van annak, hogy ki írhatja a miniszterelnök-jelölt és ki a miniszterelnök-helyettes jelölt címet a plakátjaira.

Mi és ki a jobb a Fidesz számára?

Azon kérdésünkre, hogy a Fidesz számára inkább jó, vagy inkább nem jó, ami eddig az ellenzéki választáson történt, Mráz Ágoston Sámuel úgy válaszolt: talán úgy lehet megfogalmazni, hogy kellemes, hiszen az ellenzéki pártok az energiájuk egy jelentős részét a belső küzdelemre, tehát érezhetően sokkal kisebb intenzitással foglalkoztak velük, de ez átmeneti állapot. „Összességében szerintem a Fidesz számára sem nem nagyon jó, sem nem nagyon rossz ez a helyzet” – fogalmazott. Hogy melyik miniszterelnök-jelölt lenne a legjobb a kormányzópárt számára, a szakértő szerint, amelyiket a legkönnyebben le tud győzni, de azt csak a választás után mondják meg, hogy ki ez a személy. Ezzel együtt a Fidesz láthatóan Karácsony Gergely győzelmére készül, már az előválasztás előtt, a nyár óta ez egyértelműen a stratégiai iránya, ami egy kellemes helyzetet teremtene a kormány számára, mert

ha mégsem Karácsony Gergely lesz a jelölt, akkor elmondhatja, hogy „lám-lám, a kampánynak eredménye volt, megbukott Karácsony Gergely, pedig őt akarták miniszterelnök-jelöltnek”,

ha mégis Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök-jelölt, amit Mráz Ágoston Sámuel maga is valószínűsít a részeredmények és a stratégiai helyzet alapján, akkor a Fidesz pedig már három hónappal korábban elkezdte a Karácsony Gergely ellenes kampányát.

Nyitott verseny, szoros eredmény

Pulai András az eredményeket illetően kifejtette: bár Budapesten láthatóan Karácsony Gergely fogja nyerni valamennyi választókörzetet, országosan és összességében Dobrev Klára várható az első helyre az előválasztás első fordulójában. Őket Márki-Zay Péter fogja követni vélhetően, aki bár az előválasztás első tévévitáját követően még fej fej mellett állt Jakab Péterrel – a Publicus Intézet mérése szerint –, a második vita után már egyértelműen vezetett, ami az előválasztás eredményeit is előrevetítette – tette hozzá a Publicus Intézet ügyvezetője. Mint fogalmazott, Jakab Péter látványos lemaradása nem biztos, hogy benne volt ebben a történetben, de ehhez nagy szükség volt ahhoz, hogy Márki-Zay Péter egy nagyot hajrázzon, amit a Jobbik miniszterelnök-jelölje inkább a kampány elejét nyomja meg.

Pulai András Márki-Zay Péter esetleges visszalépését illetően emlékeztetett, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelölje attól fél, ha az előválasztáson végül Dobrev Klára nyer, akkor Orbán Viktor fog győzni a jövő tavaszi országgyűlési választásokon. Vagyis a következő fordulóra való ráfordulásnak a legfontosabb kérdése az lehet, hogy a második és harmadik helyezett összefog-e, magyarán: Márki-Zay Péter visszalép-e Karácsony Gergely javára – tette hozzá Pulai András, aki szerint, ha lesz egyértelmű együttműködés a szereplők között, adott esetben ehhez csatlakozik a Momentum, részint Jakab Péter is, akkor elképzelhető, hogy nagyon nyitott versenyt követően rendkívül szoros eredmény szülessen.

A szakértő biztosra veszi, hogy Dobrev Klára, illetve Gyurcsány Ferenc és a DK nagyon keményen fognak küzdeni a második fordulóban, sőt,

az sem kizárható, hogy megpróbálnak majd ajánlatot tenni Márki-Zay Péternek.

Pulai András emlékeztetett, az első fordulóban volt egy DK–Jobbik együttműködés, ami talán sokak számára nagy meglepetésként hatott, bár nem kizárható, hogy a választókerületi szinten hozott a feleknek, igaz, inkább a nem győzhető kerületekben, Jakab Péter számára káros lehetett. Vagyis az ő szavazóinak a lemorzsolódás Márki-Zay Péter irányába legalább részint ennek a közeledésnek volt köszönhető, hiszen mégiscsak az ellenzéki térfélen a talán egymástól legtávolabb lévő szereplőkről van szó.

A Publicus Intézet ügyvezetője szerint a Fidesz „mozgásából” az volt látható, hogy Dobrev Klárának „szurkoltak” az első fordulóban, feltételezhetően azért, mert könnyebb ellenfélnek tartják, amit a Publicus kutatása is alátámaszt. A szakértő szerint beszédes volt, hogy a „karaktergyilkos reklámok és a lejárató cikkek” zöme Karácsony Gergelyt támadta. Pulai András a második fordulót illetően is azt valószínűsíti, hogy a kormányzópárt Karácsony Gergelyt vagy a Karácsony Gergely–Márki-Zay Péter együttműködést fogja támadni elsősorban, és Dobrev Klára sikerének fog legalábbis indirekt módon szurkolni. Ha mégsem lesz együttműködés, akkor előre hozhatják Dobrev Klára támadását is, hiszen akkor feltételezhető lesz, hogy ő fogja megnyerni a második fordulót – tette hozzá.

Nyitókép: Facebook/Előválasztás 2021/Bordás Róbert/aHang