Magyar György: felkészülünk arra, hogy később lesz a második forduló

Az informatikusaink fejlesztik a rendszert és fölkészülnek, mert látják, hogy nagy az érdeklődés, és a második forduló nagyon éles lesz, ezért is lehet, hogy pár napot csúsztatni fogják a második fordulót – mondta Magyar György az InfoRádió Aréna című műsorában. A Civil Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, hogy eredetileg arról volt szó, az ellenzéki előválasztáson a miniszterelnök-jelöltek második fordulóját, ahova az első körben legalább 15 százalékot szerző legjobb három jelölt kerül be, október 4. és 10. között bonyolítják le, és utána hirdetnek eredményt.

"Ez lehet, hogy most elcsúszik az október 9-től 16-ig tartó időszakra, hogy hétvége is essék bele. Erre is készülünk, mert logisztikai, nyomdai feladatokat el kell látni, nem mindegy, hogy a listára a Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter nevét kell rányomtattatni, utána el kell juttatni mindenhová, ezt logisztikailag is meg kell szervezni, a sátrakat megint újra kell építeni, a segítőket is be kell osztani" – mondta Magyar György.

Azt a pártok fogják eldönteni, hogy a halasztásról szóló hárompárti javaslatot végül befogadják-e, a választási bizottság elnöke jelezte, ebben

a hat ellenzéki pártnak konszenzusos döntésre kell még jutnia.

A második fordulóban már az egész ország egy választókerület lesz, vagyis bárki bárhol szavazhat, de Magyar György szerint kizárt az, hogy valaki akár két helyen is voksoljon, mert ezt tiltja a rendszer.

"Szavazáskor azonosítják a sátrakban is, hogy az illető azonos-e saját magával, fel kell mutatnia egy arcképes igazolványt, és ha kétszer szavaz valaki, azt a központ jelzi. Ez a rendszer jól működik, kiszűri a dupla szavazást, ezért is tart sokáig az ellenőrzés" – mondta.

Magyar György beszélt arról is, hogy a szavazólapokkal nem lehet visszaélni, a rajtuk lévő QR-kód nem ad lehetőséget visszaélésre.

"Praktikusan a szavazó elveszti a személyiségét, és kóddá válik és kóddal szavaz. Nem a személy a fontos és nem a személyi adatok fontosak, hanem a szavazat hitelessége a lényeges" – tette hozzá, és kijelentette, hogy a rendszer azt nem engedi, hogy a QR-kódból visszafejthető legyen a szavazólapot kitöltő személyazonossága.

"Mindenki nyugodt lehet, hogy az adatai ilyen értelemben nem kerülnek sehova, meg is lesznek semmisítve. A pártok is azt íratták alá az ajánlóívekkel összefüggésben a szavazókkal, hogy feljogosítják arra őket, hogy az adataikat csak erre a célra hasznosítják" – mondta Magyar György.

Magyar György az Arénában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt