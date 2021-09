A szerdai adatok szerint az elmúlt 24 órában Magyarországon 546 új fertőzött került a nyilvántartásba, és 6 halálos áldozatot követelt a járvány. Rusvai Miklós víruskutató szerint gyorsulni fog a járvány terjedése, és októberben napi ezer fölötti számok is lehetnek. A számok emelkedéséhez a hűvösebb időjárás is hozzájárulhat, olyankor amúgy is előtérbe kerülnek a légzőszervi megbetegedések - mondta az ATV Start című műsorában.

Beszélt arról is, hogy többet kellene tesztelni. Meglátása szerint nem jó a tesztelési gyakorlat Magyarországon, az orvosok valamilyen okból ódzkodnak a teszteltetéstől, pedig jó lenne visszahozni a „kiszállós” rendszert, ami lehetővé tette, hogy házhoz menjenek a tesztelők.

Egyre több eset kerül elő, ahol a harmadik oltás után sincs antitest a beteg szervezetében, azonban a szakértő szerint ez nagyon ritka, ez elenyésző kisebbség.

Úgy véli, a maszkviselés mostani kötelezővé tétele csak az ellenzők számát növelné, de később a számok meg fogják győzni a kétkedőket - ez szerinte október első felében bekövetkezhet.

Az elmúlt napok adatai egyébként:

szerda (keddi adatok) 546

kedd (hétfői adatok) 265

hétfő (péntek-szombat-vasárnapi adatok) 1183

péntek 531

csütörtök 526

Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat