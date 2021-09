Orbán Viktor külön is tárgyal a demográfiai csúcs előadóival

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken kétoldalú megbeszéléseket folytat a IV. Budapesti Demográfiai Csúcsra érkezett állami vezetőkkel és a konferencia előadóival a Karmelita kolostorban - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Orbán Viktor elsőként Mike Pence korábbi amerikai alelnököt fogadta, majd Aleksandar Vucic szerb államfővel tárgyalt. Ezt követően Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja érkezett a Karmelitába. .Orbán Viktor miniszterelnök (j) és vendége, Aleksandar Vucic szerb elnök (b) a Karmelita kolostor előtt MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A tervek szerint a nap folyamán és pénteken további egyeztetéseket folytat Orbán Viktor a fórum előadóival, Dan Schneiderrel, az American Conservative Union (ACU) ügyvezető igazgatójával, Marion Maréchallal, a francia Nemzeti Front korábbi képviselőjével, a lyoni ISSEP politikai iskola főigazgatójával, Jaime Mayor Oreja korábbi spanyol belügyminiszterrel, a One of Us Federation elnökével, valamint Éric Zemmour francia filozófus-esszéistával - közölte a sajtófőnök.

Nyitókép: Fischer Zoltán