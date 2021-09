Mike Pence Budapesten: ez a válság szíven szúrja a civilizációnkat

A család világban betöltött szerepének növeléséről beszélt Mike Pence volt amerikai alelnök csütörtökön a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson, a Várkert Bazárban. Kifejtette: Ferenc pápa szavaival élve a család jóléte meghatározó a világ jövője szempontjából, ezért azoknak, akik részt vesznek a demográfiai csúcson, mind ezt kell képviselniük, hogy vissza kell vezetniük a világot abba az állapotába, amelyben a család volt a legfontosabb.

"A világot egyik válság éri a másik után, és ezek között van az, amelyről ma itt beszélünk, amely szíven szúrja civilizációnkat, a család intézményének válsága, az egyre kevesebb házasságkötés, az egyre több válás, az egyre több abortusz" - jelentette ki Pence. "De akik itt összejöttek, azok tudják, hogy az erős családból lesz az erős közösség, és az erős közösségből az erős nemzet. Civilizációnk fennmaradása érdekében és ha meg akarjuk őrizni, illetve továbbadni a következő generációknak azokat a jogokat, kiváltságokat és érdekeket, amelyeket oly fontosnak tartunk, akkor a legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük a család erejét" - tette hozzá.

Kiemelte, a globális elitben közmegegyezés van arról, hogy a család intézménye nagyon sok szempontból idejétmúlt, szükségtelen. Azt mondják, a családnak ma már másodlagos szerepe van az államhoz képest, de éppen az a tény, hogy az állam kiszorítja a szülőket a gyerekek neveléséből, bizonyítja, hogy az elsődleges szerep a családot illeti meg. Hozzátette: Közép- és Kelet-Európa nemzetei tudják, milyen elnyomás alatt élni, hiszen megtapasztalták ezt, amikor még a vasfüggöny mögött voltak;

tudják, milyen társadalmi kísérletek áldozatainak lenni, működésképtelen társadalomban élni; tudják, milyen az, amikor a gondolatrendőrség elárasztja az embereket olyan üzenetekkel, amelyek szembemennek a józan ésszel.

A Szovjetunió és csatlós államainak vezetői cselekedeteik révén megtanították az embereknek, hogy ha szabadságot, függetlenséget, demokráciát akarnak maguknak, akkor meg kell védeniük a hazájukat az elnyomóktól - mondta.

"Én most azt látom, hogy Közép- és Kelet-Európa országai elutasítják a modern baloldal posztkeresztény, posztnemzeti és a család intézményének meghaladottságáról szóló jövőképét. Itt most mindannyiunknak olyan jövőképünk van, amely az erős, független, szuverén nemzetről szól, és ez pedig a boldoguló és békében élő egészséges családokon alapszik. Donald Trump volt elnöknek és nekem mint alelnökének is ilyen jövőképünk van, ez alapján hoztunk intézkedéseket az Egyesült Államokban. Munkahelyteremtéssel és adócsökkentéssel megerősítettük a családokat, és megvédtük az ország határait. Radikálisan csökkentettük az illegális bevándorlás mértékét. Ugyanis a nyitott határok összeegyeztethetetlenek az erős családokkal" - szögezte le Pence.

Andrej Babis: a gyermek az élet értelme

A tömeges, ellenőrzés nélküli migráció helyett a születések számának növelését nevezte az egyetlen fenntartható megoldásnak Európa kihalásának megakadályozására a cseh miniszterelnök. Andrej Babis azt mondta, a koronavírus-járvány is rámutatott, helyettesíthetetlen szerepet játszik a nemzetállam, amelynek alapja a család. A család a fenntarthatóság kulcsa, a társadalom alapja - fűzte hozzá.

Problémaként beszélt arról, hogy Európában csökken a születések száma. Csehországban az elmúlt időszakban javult ez a szám, de az ország még mindig messze van a 2,1-es termékenységi mutatótól, amely szükséges a népesség fennmaradásához.

A cseh kormányfő a gyermekvállalási kedv csökkenését a többi között a karrier előtérbe kerülésével, illetve a pénzügyi nehézségekkel hozta összefüggésbe.

A gyermek az élet értelme, mindent meg kell tenni, hogy az emberek gyereket vállalhassanak - fogalmazott, jelezve: ezt vallja Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, aki családtámogatást, adókedvezményt biztosít gyermekvállalás esetén az embereknek. Andrej Babis cseh, Janez Jansa szlovén és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (b-j) a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban 2021. szeptember 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Janez Jansa: a demográfia országaink jövőjéről szól

A népességcsökkenés olyan hatalmas probléma, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen a demográfia országaink jövőjéről szól - hangsúlyozta. A jelenleg az Európai Unió (EU) soros elnökségét betöltő Szlovénia miniszterelnöke elmondta: az unióban jelenleg nagy viták zajlanak Európa jövőjéről, ennek legfontosabb kérdése pedig a demográfia.

A demográfia alakulása érinti az élet szinte minden aspektusát, többek között az iskola-, az adó- vagy a nyugdíjrendszert is. Ha nincsenek fogyasztók, nincs gazdaság, ha nincsenek diákok, nincsenek iskolák.

Európában azonban

az 1950-es évekhez képest 40-70 százalékkal csökkent a születésszám, a 27 EU-tagállamból 17-ben negatív a születési ráta, sőt ez a Covid-krízis alatt még tovább romlott

- emelte ki, hozzáfűzve: szükség van a bátor javaslatokra, valamiféle európai programra a család előtérbe helyezésére.

Janez Jansa hangsúlyozta: noha fontos a gazdasági stabilitás és a jobb bérek, a születésszám nem csak a gazdaságról szól. Ezt bizonyítja, hogy az anyagi körülmények ma világszerte jobbak, mint 50-60 évvel ezelőtt, sokszor azonban éppen a leggazdagabb országokban a legalacsonyabb a születésszám.

Milorad Dodik: a demográfia területén is szükséges a stabilitás

Európának módosítania kell a hozzáállását és a családot kell előtérbe helyeznie a migrációval szemben - hangsúlyozta Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagja. Aláhúzta, nemcsak a gazdaság, hanem a demográfia területén is meg kell őrizni Európa stabilitását, ehhez pedig az államok és családok támogatása szükséges.

Milorad Dodik helyesnek nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját és reményét fejezte ki, hogy Európában egyre többen követik majd. Ellenkező esetben néhány évtized múlva az a helyzet állhat elő Európában, hogy nem európai, hanem többségében máshonnan érkezett népek lakják - mondta.

Kiemelte, Európába és saját hazájába is olyan más kultúrából érkező migránsok érkeznek, akik nem hajlandók az asszimilációra, helyette izolált közösségeket alkotnak, ami destabilizálja a társadalmat. Példaként említette, hogy

Bosznia-Hercegovinában vannak olyan területek, ahonnan a nagy számban érkező migránsok miatt távoztak az ott élők.

Aleksandar Vucic: a demográfia a túlélés kulcsa

A demográfia kérdése a legfontosabb politikai kérdéssé válik, és ha demográfiáról beszélünk, akkor a túlélésről beszélünk - jelentette ki a szerb elnök.

Elmondta, hogy a legutóbbi csúcstalálkozóból a szerb kormány nagyon sokat tanult, és több intézkedést is bevezetett, amelyeket a magyar példából merített. Elmondta azt is, hogy már láthatóak ennek eredményei, de ez nem az a terület, amelyen azonnali eredmények várhatóak.

Aleksandar Vucic egyebek mellett arra is kitért, hogy Európa az elmúlt évtizedekben egyre kisebb részét adja a globális gazdasági növekedésnek, s Nigéria, egyetlen afrikai ország lakossága évtizedeken belül nagyobb lesz, mint az Európai Unióé vagy az Egyesült Államoké.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd