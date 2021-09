Napi adatok: 501 új fertőzöttet találtak, 2-en haltak meg

501 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 819 021 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írják a koronavirus.gov.hu oldalon.

Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 143 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 781 138 (398-cal lettek többen egy nap alatt),

az aktív fertőzöttek száma 7740-re emelkedett (+101).

406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (öttel vannak többen, mint a keddi jelentés szerint), közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen (+1).

A beoltottak száma 5 865 865 (3407-en kapták meg az első dózist egy nap alatt), közülük 5 591 911 fő már a második oltását is megkapta (12 680 második adagot adtak be 24 óra alatt), 646 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették (20 ezren a legutóbbi közléshez képest).

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor