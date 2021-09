Kihelyezett Fidesz-frakcióülés - Kocsis Máté: elképzelhető népszavazás a parlamenti választás napján

Esztergomban tartja kihelyezett frakcióülését a Fidesz Orbán Viktor elnök, miniszterelnök részvételével, ennek eseményeiről számolt be csütörtök déltájt Kocsis Máté frakcióvezető és a kormányzópartner KDNP frakcióvezetője, Simicskó István.

Elsőként a gyermekvédelmi törvény "brüsszeli megtámadásáról" szólt Kocsis Máté, aki szerint a kérdésben népszavazás dönt, nem a "brüsszeli elit".

"Brüsszel jelen pillanatban ott tart, hogy

a helyreállítási pénzekkel zsarolja Magyarországot. De finoman szólva is egységesek vagyunk a frakcióban a dologban, a gyermekvédelem nemzeti hatáskör"

- szögezte le.

Világossá tette, hogy a Fidesz frakciója támogatja a kormányt abban, hogy a beérkező támogatások folyósításáig Magyarország önerőből oldja meg az uniós pályázati programok hazai folytatását, "a kormány helyesen jár el addig, amíg ez a vita zajlik".

Szerinte idén meg fogja haladni a

7 százalékos növekedést

az idei gazdasági növekedés mértéke, a szám - Kocsis Máté szavai szerint - ismerős lehet a korábbi Gyurcsány-kormánynak is, csak ott negatív előjellel. Lesz tehát családi adóvisszatérítés, a rendvédelmi dolgozóknak hathavi "fegyverpénz", a tizenharmadik havi nyugdíj első részletének visszaépítése és adómentesség a 25 éven aluliaknak.

"Azon kevés országok közé tartozunk, amelyek teljesítménye elérte a válság előtti szintet, sőt meg is haladta azt" - összegzett.

Felidézte, pénteken lesz 15 éves az őszödi beszéd kiszivárgása, akkor szerinte sokan azt gondolhatták, ennek a világnak örökre vége lesz, de "a 2022-es választásokra úgy kell felkészülni, hogy Gyurcsány Ferenc aktív szereplője a baloldalnak", ezért vélekedése szerint

történelmi küldetés, hogy a "Gyurcsány-korszakkal" 15 év után leszámoljanak.

Bejelentette, 10 nap alatt 200 ezer aláírást termett a Stop Gyurcsány! aláírásgyűjtő akció, amely mögött jóval elmarad az ellenzéki előválasztásban ("átverőshow") részt vevők száma.

Figyelmeztetett, a DK a budapesti Városházán már átvette a hatalmat, többségben van, ezért "aki abban reménykedik, hogy nem fogunk Gyurcsány Ferencről beszélni, az téved".

Simicskó István a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról hangsúlyosabban beszélt, kiemelte a szervezést, illetve hogy megtiszteltetés volt Magyarország számára, hogy Ferenc pápa is eljött az eseményre.

Kiemelte még, erősödik a migrációs nyomásnak, az afganisztáni kivonulással pedig további veszély leselkedik Európára, egy év alatt megháromszorozódott a határsértők száma a déli határon. "Emlékezzünk a röszkei háborúra, hat éve történt mindez" - tette hozzá.

Népszavazás választással?

Kérdésre válaszolva Kocsis Máté elmondta, megfontolandónak, támogathatónak tartja azt az ellenzéki ötletet, hogy töröljék el azt a szabályt, mely szerint nem lehet egy napon parlamenti választást és népszavazást tartani, ennek költséghatékonysági okai is fontosak. Így elképzelhetőnek is tartja, hogy nem csak parlamenti választás lesz jövő tavasszal, hanem azzal egy időben és helyen népszavazás is. A jelenlegi szabályok szerint ez törvénybe ütközik, a választások és népszavazások napját pedig a köztársasági elnök tűzi ki.

Azt egyébként támogatja, hogy "Fudan-ügyben" egyetértés övezi azt a kérdést, hogy népszavazásnak kell döntenie.

Számolgatás?

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy nincs jelenleg becslés, hogy feles vagy kétharmados többségre készülnek-e a kormányerők 2022-ben, "azt saccoljuk, hogy győzünk" - szögezte le.

Külföldi befolyás a választásokba?

Felszólalt már a frakcióülésen Orbán Viktor pártelnök is, de "az ő felszólalása sem kellett hozzá", hogy egyértelmű legyen, Brüsszel a támogatások visszatartásával beavatkozik a magyar választásokba, "ezt átlátni elég általános iskola nyolcadik osztályos tanulójának lenni". "Amerikai befolyásolásról miniszterelnök úr nem beszélt" - tette hozzá.

Alkotmánymódosítás?

Simicskó István és Kocsis Máté egyaránt világossá tette, hogy a pedofilellenes, illetve gyermekvédelmi törvény mentén nem várható alaptörvény-módosítás, "nincs ilyen jogalkotói szándék".

Pegasus-szoftver

Arra a kérdésre válaszolva, hogy fog-e a Fidesz, illetve a kormány reagálni az ezen ügyet érintő kérdésekre, azt mondta, ezt a témát a baloldal tartja napirenden, "a frakció nem használ semmilyen szoftvert". Emlékei szerint törvénytelen megfigyelések legutóbb a 2010 előtti kormányok idején voltak, az érintettek Laborc Sándor és Portik Tamás voltak, ilyenekre 2010 óta nem került sor.

Stop Gyurcsány!

Kocsis Máté arra is kellett, hogy válaszoljon, hogy mihez kezdenek az összegyűjtött aláírásokkal, odaadják-e például Gyurcsány Ferencnek.

"Dehogy adjuk" - felelte. Az aláírások tulajdonosait a jövő évi országgyűlési választásokon aló részvételre fogják buzdítani.

Ferenc pápa - magyar kormány?

Simicskó István szintén újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, "nem az a földi küldetésünk, hogy relativizáljuk a családot", ebben pedig a magyar kormányt megerősítette budapesti látogatásakor Ferenc pápa.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd