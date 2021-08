Varga Péter Pál: csak tulajdonosként szálltam ki, semmi sem változik az Budai Egészségközpontban

Megvásárolta a Budai Egészségközpont alapítójának 25 százalékos tulajdoni hányadát Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató cége, a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. A vállalat részesedése így már 100 százalékos. Az alapító Varga Péter Pál továbbra is marad az időközben átalakuló cég vezetésében és aktívan részt vesz a központ mellett 35 milliárd forintból létesülő új gyógyászati központ kialakításában.

Varga Péter Pál az InfoRádióban a döntés okaként két dolgot említett: az egyik a kora, az idén lett 70 éves – igaz, ettől még továbbra is maradhatott volna kisebbségi tulajdonos a cégben –, a másik viszont, hogy olyan, jelentős forrásokat igénylő beruházás zajlik most, egy új kórház építése, amelynek a finanszírozásában már nem tudott és nem is szeretett volna részt venni.

"Szükséges, hogy ebben a komoly befektetést igénylő periódusban egységes legyen a tulajdonosi szerkezet, ne legyenek eltérő tulajdonosi érdekek. Szerencsére a volt tulajdonostársammal rendkívül jó a viszonyunk, nagyon nyugodt és higgadt döntéseket tudtunk hozni. Ez a legnagyobb megelégedésemre zajlott le anyagi tekintetben és egzisztenciálisan is" – mondta a Budai Egészségközpont alapítója, és kiemelte, a leglényegesebb, hogy a tulajdonosi kilépése semmit sem változtat a központ ellátási filozófiáján, a változást sem a betegek, sem a kollégák nem fogják észrevenni.

Varga Péter Pál csak tulajdonosként szállt ki a cégből, a menedzsment tagja marad, változatlanul ügyvezető igazgatója a Budai Egészségközpont Kft.-nek, amely átalakul majd zrt.-vé, de várhatóan ő tölti be az igazgatótanácsban az elnöki posztot. A feladatai között lesz az új projektnek a felügyelete, a tervezés és a szakmai program sokéves munka termékeként elkészült már, most a megvalósítás fázisa következik.

"Az építkezés, ami a következő két-három év programja, személyes közreműködést nem igényel, amikor pedig elkészül a kórház, akkor a friss erőknek jóval nagyobb lesz az operatív feladatuk, mint nekem, de ez is egy jó előre megtervezett folyamat" – mondta az alapító, és részleteket is elárult az új kórházról. A 35 milliárd forintosra tervezett beruházás keretében nemcsak az építkezés, hanem világszínvonalú orvostechnika költsége is benne van. A Budai Egészségközpont orvostechnika tekintetében eddig is a világszínvonalon mozgott, de még további fejlesztésekre is lehetőség lesz most.

"Erősítjük a mozgásszervi profilunkat, amely most is piacvezető, a másik oldalon pedig szeretnénk elérni azt is, hogy olyan műtéti spektrumot valósítsunk meg, ami a jelenlegin túlmutat. Az új kórház legfontosabb szakmai váltása a sürgősségek irányába való elmozdulást lesz, nemcsak a baleseti sebészet, hanem a kardiológiai sürgősség vagy a belgyógyászati sürgősség ugyanúgy a profil része lesz. Ma is nyújtunk privát baleseti sebészeti ellátást, de ez volumenében még meglehetősen korlátozott, ezt kiterjesztjük az idegsebészettől a mellkassebészetig, minden rendelkezésre fog állni a korszerű traumatológiai ellátás megszervezéséhez" – közölte Varga Péter Pál.

Az új létesítményben várhatóan közfinanszírozott ellátást nem nyújtanak, az ügyvezető igazgató úgy látja, hogy az állami egészségügy átalakítási folyamata abba az irányba megy, hogy a közfinanszírozást lehetőleg az állami egészségügyi ellátórendszeren belül használják fel. Nem is fogják kérvényezni közfinanszírozás részvételét, tisztán magánpiaci szeretnék biztosítani a sürgősségi ellátásokat.

Végül Varga Péter Pál beszélt arról is, hogy a tulajdonosi pozíciók változása nem érinti a menedzsmentet, a 11 tagú igazgatóság minden tagja marad a helyén, de hozzátette: "Azt, hogy a jövendő részvénytársaság igazgatótanácsába kik fognak ülni, majd a tulajdonos dönti el."