47 tehetséget küld Áder János a világ legjobb egyetemeire

Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum ösztöndíj idei nyerteseinek Budapesten, a Sándor-palotában.

Áder János azt mondta: az ösztöndíjasok eddigi teljesítményük, kimagasló eredményeik alapján nyerték el a lehetőséget, hogy a következő időszakban a világ neves felsőoktatási intézményeiben tanulhassanak.

Az ösztöndíjasok olyan kíváncsisággal, szorgalommal, tehetséggel és megismerési vággyal rendelkeznek, amellyel egy ilyen útra érdemes elindulni – mondta, hozzátéve: a következő hónapokban közelről tanulmányozhatják mindazt, ami a legjobban érdekli őket.

Kiemelte: ehhez a szellemi önerőhöz a közösség a szurkolás mellett az anyagi biztonságot teheti hozzá.

"Az álmok megvalósításáért szövetkezik most egyén és közösség"

– fogalmazott a köztársasági elnök.

Beszélt arról is: a történelmi elődök, akik az ösztöndíjasokhoz hasonlóan tanulni mentek külföldre, munkájuk végeztével sosem csak a diplomájukkal tértek vissza, hanem azzal a késztetéssel is, hogy segítsenek azzal, amit láttak, és hallottak.

Áder János azt mondta: bízik benne, hogy amikor az ösztöndíjasok visszajönnek Magyarországra, nekik is lesz mit mesélniük, mondaniuk, tanítaniuk.

Novák Katalin tudatta: idén 47 tehetséges fiatal kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal, amelynek célja, hogy a tehetségek anyagi helyzettől függetlenül is lehetőséget kaphassanak.

A 47 fiatalnak félmilliárdos támogatást ad a kormány, egy ösztöndíjast 2-22 millió forint közötti összeggel segítenek - ismertette, hozzátéve: idén tíz tehetséges fiatal a Mathias Corvinus Collegiumtól kapja a támogatást.

Elmondta: az ösztöndíjasok közül 34-en idén kezdik meg tanulmányaikat, 13-an pedig már eddig is külföldön tanultak az ösztöndíjjal. A legtöbben természettudományi és műszaki szakokra jelentkeztek, a nyertesek olyan egyetemeken tanulnak majd, mint a University of Cambridge, a Massachusetts Institute of Technology vagy a University of Oxford - tette hozzá.

Novák Katalin beszélt arról is: Magyarországon kiemelkedően tehetséges fiatalok is élnek, őket kormányzati eszközökkel is szeretnék támogatni. Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Tehetség Program, amely évente 300-350 ezer fiatalnak nyújt segítséget tehetsége kibontakoztatásához - mondta.

Hozzáfűzte: a tehetségek támogatása befektetés a jövőbe, és az ösztöndíjasok a külföldi tanulmányaik folytatása mellett jó hírét is viszik Magyarországnak.

Novák Katalin megköszönte a köztársasági elnöknek, hogy fogadta a fiatalokat, mert szerinte ezen keresztül éreztethető velük, hogy az ország számít rájuk a jövőben.

Az eseményen részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor