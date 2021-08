A főváros szerint két kockázati tényezőtől függ, lesz-e technikai csőd

Szeptember elejére a Fővárosi Önkormányzat minden működésre fordítható állampapírja és készpénze elfogyhat, mondta az InfoRádiónak Kiss Ambrus. Az általános főpolgármester-helyettes szerint két nagy – rajtuk kívül álló – kockázati tényező van, amelyek befolyásolják, hogy Budapest technikai értelemben eléri-e majd a csődhelyzetet.

Mint mondta, az egyik ilyen a kormány, amely elmondása alapján nemhogy forrásokat vont el megszorítások árán a Fővárosi Önkormányzattól, de még a közösségi közlekedésre járó 12 milliárd forintos normatívát sem volt ez idáig elutalni, miközben 2019 és 2019 közötti időszakban nemcsak a szerződést kötötték meg, hanem már az első féléves összegek is elutalták. A Városházának pedig az említett összeget elő kell finanszíroznia, és ha nem érkezik meg, mínuszként jelenik majd meg a számlán, elérve azt a pontot, amikor technikai csőd áll elő – fogalmazott.

Az általános főpolgármester-helyettes a másik kockázati tényezőnek a koronavírus-járvány negyedik hullámát említette, aminek még nem tudható, milyen társadalmi és gazdasági hatása lesz, és hogy milyen következményei lehetnek akár a közösségi közlekedésre, akár a Városháza intézményrendszerére.

Kiemelte, a Fővárosi Önkormányzat olyan helyzetbe került, hogy szeptember elejétől folyószámlahitelen kell, hogy éljen egészen a következő adóbevételig.

„Onnantól kezdve pedig egy teljesen kiszolgáltatott helyzetben megyünk előre az év végéig,

ahol nem tudjuk, hogy a két kockázati tényezőből melyik az, amelyik beüt és elviszi a főváros költségvetését teljes mértékben.”

Kiss Ambrus arra is kitért, hogy költségvetési átcsoportosításokra is szükség lehet, emlékeztetve, hogy az említett – 25 milliárd forintos – folyószámlahitel-keretet teljes egészében vissza kell fizetniük az év végééig, ezért is van szó technikai csődről. „Hiszen effektíve lehetne negatívban a pénz a számlán, és működhetnek a főváros technikai értelemben, azonban a gazdasági stabilitásról szóló törvény előírja, hogy ilyet nem tehet egyetlen települési önkormányzat sem, még válságos időszakban sem” – magyarázta. Tehát momentán első védelmi intézkedésként a szeptember eleji Fővárosi Közgyűlésen

módosítaniuk kell a költségvetést, és nagyságrendileg egy 24 milliárd forintos átrendezést kell végrehajtaniuk.

Azt követően pedig két feladatuk lesz: egyrészt a kormányt „rászorítani” arra, hogy fizessen, másrészt mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a negyedik hullám kockázatait mérsékelni tudják – fogalmazott Kiss Ambrus. „Azonban, ha a 12 milliárdos közösségi közlekedés normatíva az államtól nem érkezik meg, viszont a negyedik hullám káros hatásai igen, akkor sajnos továbbra is áll az a helyzet, hogy

november végére, december elejére technikai csőd állhat elő”.

Az általános főpolgármester-helyettes hozzátette: nincs olyan projekt amit töröltek vagy leállítottak volna.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor