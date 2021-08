Már több mint 750 ezren töltötték le a MÁV-applikációt

Egyre népszerűbb a MÁV-Start online alkalmazása, a regisztrálók száma meghaladta a 750 ezret - közölte a vasúttársaság hétfőn az MTI-vel.

A járvány előtt még csak minden tizenhetedik belföldi utas vásárolt a MÁV-applikációban, július végén viszont már minden nyolcadik.

A nemzetközi jegyek 16,5 százalékát értékesítették az alkalmazáson keresztül. Hozzátették, hogy az internetes jegyeladás a Nyugati pályaudvar és Vác közötti szakaszra a legnépszerűbb, de a Keleti pályaudvar és Gödöllő közötti utazásra, valamint a székesfehérvári vonalra is sokan váltottak jegyet. A 750 ezredik regisztráló 50 ezer forintos, menetjegyekre beváltható utalványt kapott a MÁV-Start vezérigazgatójától. Kerékgyártó József a közlemény szerint üdvözölte, hogy az online felületek egyre népszerűbbek, és a fejlesztések folytatását ígérte, amelyhez az utasok visszajelzéseire is számít. A MÁV-applikációt 2018 májusában vezették be, és folyamatos fejlesztést követően közös platformra került az Elvira jegyvásárlási rendszerrel. A két alkalmazás részesedése a jegy- és bérleteladásokban több mint 25 százalék.

Nyitókép: Pixabay