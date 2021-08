Örs vezér tere - lépett a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azon túl, hogy folyamatosan elemzi és értékeli a bűnügyi közbiztonsági helyzetet, a lakossági visszajelzésekre is odafigyel – mondta az InfoRádióban a BRFK kommunikációs osztályvezetője.

Ennek tükrében, miután az elmúlt időszakban az volt látható, illetve hallható, hogy az emberek egyre inkább panaszkodnak az Örs vezér tere közbiztonságára, Budapest rendőrfőkapitánya

megemelt létszámú rendőri jelenlétet rendelt el

– tette hozzá Fülöp Gergely.

„A nap 24 órájában, tehát minden napszakban rendőrök teljesítenek szolgálatot az Örs vezér terén, az aluljárókban, a metró ki-bejáratoknál, a HÉV-nél és a környező parkokban is.”

A kommunikációs szakember arra is kitért,

jelenleg nyolc rendőr egy parancsnokkal teljesít szolgálatot, és az esetleges változásokra tekintettel, az említett létszámot rugalmasan tudják változtatni.

A lakossági panaszok elsősorban

koldusokra, részegekre, hangoskodásra, illetve erőszakos kéregetőkre érkeznek,

ami a BRFK úgy gondolta, hogy mindenképpen reagálnia kell, mert fontosnak tartja, hogy az emberek mindenhol biztonságban érezzék magukat – fogalmazott Fülöp Gergely. Hozzátette: együttműködnek a BKV-val is azokon a járatokon, ahonnan szintén lakossági visszajelzéseket kapnak arról, hogy nem megfelelő a biztonság. Rendszeresen tartanak közös ellenőrzéseket a járatokon is.

A szakember végezetül arra is kitért, a rendőrség is találkozott a sajtóban megjelent „Örs vezér téri koldusmaffia” kifejezéssel, a BRFK pedig jelenleg is vizsgálja ezen információk valóságtartalmát.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán