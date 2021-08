Számítógép előtt dolgozol nap mint nap? Munkád elengedhetetlen kelléke a LED monitor! (x)

Szokták mondani, hogy "a szem a lélek tükre”, de mit érünk vele, ha romlik a látásunk, hiszen ez elég zavaró tud lenni, főleg amikor szembejön egy ismerős, és nem ismered fel, ráadásul állandó fejfájást és alvási zavarokat is okozhat. Ahhoz, hogy mindezt elkerüld, szükséged van egy megbízható monitorra, amely nem károsítja a szemet és csökkenti a szemfáradtságot munkád során. Különböző típusú termékek közül válogathatunk, de ezek közül is kiemelném a LED monitorokat, főleg a praktikus előnyeik miatt, amelyek a legnépszerűbbek.

Egy vásárlás során különböző árkategóriában találunk LED monitorokat 20.000 forinttól kezdődően akár 500.000 forint felett is. Amennyit a pénztárcánk megenged, természetesen mindig ezt nézem meg elsőként, mikor belépek egy üzletbe, bár nem igazán ez határozza meg a választásomat, általában céltudatos vagyok, és tudom, mire akarom használni. Az ár maga meghatározza a termék minőségét, márkáját, felbontását és egyéb tulajdonságait. Drágábbak természetesen, mint bármely más LCD típusú monitor, de megfizethetőek ennek ellenére. Az ASUS, a Philips vagy az LG márkájú monitorok sokkal több mindent nyújtanak például felbontásban (támogatják a 4K felbontást is), a kijelző íveltségében, szemkímélők (minimalizálják a szemfáradtságot) vagy akár a fényerőt is megemlíthetem, hiszen ezen beállítással még jobban tudjuk óvni szemünket a károsodástól.

A Home & Office monitorok kifejezetten irodai/üzleti vagy otthoni munkát végző emberek számára ajánlottak, de akár szórakozásra, kikapcsolódásra is használhatók (például egy kis pasziánsz vagy Facebook-böngészés). A professzionális monitorok nagy felbontásúak, ebből adódóan precíz tervezést igénylő munkához szükségesek, például fotósok vagy grafikusok számára, vagy akár digitális filmek vágására, színkorrekciójára is alkalmasak.

Megemlíthetném még a gaming monitorokat is, ezeket kifejezetten különböző játékokra fejlesztették ki, gyorsabb a reakcióidejük, ami lényeges, mivel növelik a játékélményt. Persze ezekhez nemcsak egy jó monitor szükséges, hanem egy minél erősebb gép is. A SMART monitor lehet akár a számítógép kelléke vagy akár tv-ként is funkcionálhat. Avagy kettő az egyben monitor. Nem megyek el amellett a monitortípus mellett sem, amit úgy nevezünk: Digital Signage. Ezeket leginkább digitális reklámfelületként használják például egy számítógépes boltban vagy egy információs pultnál.

Az élmény fokozásáért különböző képernyőformátum és -felbontás szerint is válogathatunk. Alapesetben, bár nem mindenkinek egyforma az ízlése, én maradok a klasszikusnál, hiszen nekem ez a megszokott normál nézet, de emellett van még az úgynevezett Wide képernyő, ami enyhén nyújtott és az Ultra Wide, ami inkább széles, mint nyújtott monitor. Ez inkább a játékokhoz szükséges, mint a munkához. Felbontás, avagy a pixelméret azt jelenti, hogy változatlan képátlóméret mellett finomabb a kép és simábbak az élek. Tehát minél jobb képminőséget akarunk, annál nagyobb felbontású monitort kell választani.

Egy monitor nemcsak olyan tulajdonsággal bírhat, hogy vizuálisan megjeleníti a képernyőt, lehet benne akár beépített hangszóró és webkamera is, ami igen előnyös például egy tárgyalás során, ha nem lehetséges a személyes találkozás. Az, hogy maga a képernyő ívelt legyen, inkább a játékélményt fokozza, vagy esetleg érintőképernyős, megint azt mutatja, hogy milyen célt szolgál. Az érintőképernyős monitorok hordozhatók, így akár egy személyes üzleti tárgyalás vagy egy munkahelyi megbeszélés esetén könnyen használható, hiszen mozdítható.

Van, akinek nemcsak a belső számít, hanem a külső is. A legáltalánosabb szín a fehér és a fekete, de létezik színes, és ezüstszürke is, bár nem ez fogja meghatározni a választást, legalábbis én nem szín szerint fogok elsődlegesen monitort vásárolni.

Mindezek megismerése után, mivel munkáról van szó és nem játékhasználatról (bár ez is ugyanúgy lehet biztonságos is a megfelelő monitorválasztással) a biztonságos használat a legfontosabb. Használhatsz villódzásmentes háttérvilágítással rendelkezőt (Flicker-Free) vagy akár finomabb képminőségű monitort (Quantum Dot), a legfontosabb mégis az, hogy ténylegesen ne károsuljon érzékszerv, vagyis ebben az esetben a szem. Hosszú távon a legjobb megoldás, ha Low Blue Light technológiával készült monitort vásárolsz, amely a kék fényt szűri meg, ami káros hatással van a szemre (például alvászavar vagy akár szemkárosodás).

Nyitókép: Pixabay