A Balaton medrét kotorták, nagy baj lett belőle

Szerdán medertisztítás címén valószínűsíthetően engedély nélküli mederkotrást végeztek Balatonfenyvesen. A hirbalaton.hu információi szerint hatósági eljárás indult az ügyben. Lombár Gábor, a település polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke a hiányzó önkormányzati közterület-használati engedély miatt indít szabálysértési eljárást az ügyben.

Lombár Gábor nem csak a medertisztítási engedély kiadását sérelmezi, ami a legnagyobb turisztikai idényben egy utca feltúrásával és másfél napos motorzúgással járt. Kifogásolta az is, hogy miközben az önkormányzat tavaszi medertisztítási kérelméhez csak úgy járult hozzá a vízügy, hogy abban rögzítette, a mederüledékhez nem nyúlhatnak hozzá, addig most a lágy iszap eltávolítását is lehetővé tették.

A polgármester elmondta, azért indít az önkormányzat szabálysértési eljárást, mert ugyan a vízparti ingatlannal rendelkező megrendelő próbált közterület használati engedélyt kérni a kikotort anyag lerakásához, de ezt nem adták meg számára, mégis elvégeztette a munkát.

Hatósági eljárás is indult az ügyben, mivel a feltételezések szerint a munka elvégzésekor bőven túllépték a medertisztítási engedélyben foglaltakat.

