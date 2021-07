Új magyar katonai bázis - kérésekkel állt elő Veszprém

A rendkívüli közgyűlést a helyi ellenzéki képviselők (az MSZP-LMP-Párbeszéd és a DK-Szakszervezetek frakciók, valamint a független Kovács Rajmund) kezdeményezték, mivel a Honvédelmi Minisztérium a város melletti lőtér területén, a gyulafirátóti településrésztől 750 méterre 2500-3000 embert befogadó katonai bázis építését tervezi.

Katanics Sándor (DK-Szakszervezetek) frakcióvezető sérelmezte, hogy bár már 2016-ban megállapodás született a bázis szükségességéről, majd 2019-ben elkészültek a tervek, azokat sem az önkormányzat, sem a veszprémiek nem ismerhették meg korábban.

Hartmann Ferenc (MSZP-LMP-Párbeszéd) frakcióvezető pedig azt kérte: a városvezetés kezdjen tárgyalásokat a kormánnyal arról, hogy a bázis a lakott területtől minél messzebb épüljön meg.

Porga Gyula (Fidesz-KDNP) polgármester támogatta az előterjesztést, ugyanakkor felhívta a figyelmet Veszprém katonai hagyományaira. Hangsúlyozta: szükség van honvédelmi fejlesztésekre, de arra is, hogy a beruházás a közvetlenül érintetteknek minél kevesebb nehézséget okozzon.

Miután az előterjesztő ellenzéki képviselők befogadták Brányi Mária (Fidesz-KDNP) alpolgármester módosító javaslatait is, a testület végül egyhangú szavazással úgy határozott: a közgyűlés támogatja a gyulafirátóti településrész mellett tervezett katonai bázis megvalósítását, de kezdeményezik a kormánynál, hogy a bázis a legkisebb környezeti terheléssel, a településrésztől a lehető legtávolabb valósuljon meg.

Ennek érdekében környezetvédelmi hatásvizsgálatot és védőintézkedések kialakítását kérik. Előzmények Magyarország 2016-ban a NATO-nak felajánlotta : a Központi Lő- és Gyakorlótéren belül olyan objektumot hoz létre, amely 21. századi színvonalon garantálja majd az ide érkező nemzetközi csapatok – legyen szó akár 2-3000 katonáról – elhelyezését, ellátását. A projektet a NATO finanszírozza. A bázis építésének első üteme a tervek szerint 2023 év elejére készül el, és nem csupán a nemzetközi erők, de a Központi Lő- és Gyakorlótér állományának elhelyezésére is szolgál. A komplex objektumban lesznek sátorhelyek, elhelyezési épületek, kiszolgáló blokkok, gép-és harcjármű telephely, mosó, javító műhely, étkezde, elsősegélynyújtó-hely és sportközpont. A fejlesztés része a hajmáskéri vasútállomás és a tábor között kiépülő önálló vasúti pálya is, amely megkönnyíti majd a személyi állomány és a technikai eszközök mozgatását, kirakodását. (A jelen helyzet szerint a hajmáskéri vasútállomáson rakodták ki és be az eszközöket, majd a katonai konvojok a településen keresztül jutottak el a gyakorlótérre.) A bázishoz kapcsolódó bekötő út is megépül, a közúton érkező katonai konvojok a 82-es főútról közvetlenül hajtanak majd be a bázisra, így lényegesen könnyebbé válik az itt lakók élete - ígérik.

