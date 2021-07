Vajon milyen vagyok, amikor dolgozom?

A mindennapokban sokan vallják magukat jó emberismerőnek. Vitathatatlan erősség, ha mások szemében a szálkát is meglátjuk, de legalább ennyire fontos – ha nem fontosabb – az önismeret. Utóbbi egyenesen az előfeltétele mások – helyes – megismerésének. Nem érdemes tehát nagyvonalúan átsiklani az olyan lehetőségek felett, amelyek segítséget nyújtanak önmagunk megismerésében, vagy ahogy a szakértők mondják: „önképünk koherenciájának erősítésében”.

Az önmagát megismerni kívánó embert sok kérdés foglalkoztathatja. „Hogyan viselkedem konfliktushelyzetekben, egy csoportban milyen szerepekben érzem jól magam, mennyire tűröm a stresszt?” Mivel életünk jelentős része a munkahelyen zajlik, nem közömbös az a kérdés sem, hogy vajon milyenek vagyunk, amikor dolgozunk.

Most egy kivételes, kutatók által összeállított személyiségteszt nyújt segítséget „munkahelyi énünk” megismerésében. Az alábbi linken elérhető kérdésekre adott válaszok alapján bárki felmérheti, hogy a nyolc alap szakmai személyiségtípus közül melyik jellemző rá leginkább. Aki önmagát megismeri, az más szemmel néz majd munkájára, jobban megtalálja helyét kollégái között, lényegében megértheti, hogy mi miért történik vele.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az önismeret kétarcú kategória. Fontos, hogy milyennek látjuk önmagunkat, de legalább ennyire kell törődni azzal is, hogy a rólunk alkotott kép mennyire áll közel ehhez. A teljes kép kialakítása érdekében – a teszt eredményének tudatában – érdemes lehet a közeli munkatársakkal is beszélgetni, hogy megtudjuk, vajon milyennek látnak minket a munkahelyi mindennapokban.

Kattints most a kérdőívért és ismerd meg a munkahelyi személyiségedet! Így már akár holnaptól más szemmel nézhetsz magadra vagy a kollégákra is. Sőt, az is lehet, hogy még jobban megtalálod majd a (munka)helyed.

Nyitókép: Tom Werner