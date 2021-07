Mennyire változtatta meg a lottószámok sorsolását a koronavírus-járvány? (x)

A Szerencsejáték Zrt. honlapján, illetve a mobil applikációkon keresztül történt a lottószelvény-árusítás nagy része, hiszen a 2020-as év nagy részében, illetve a 2021-es év tavaszán a személyes jelenlétet igénylő ügyintézés meglehetősen korlátozott volt, az üzlethelyiségekben pedig minimális létszámú személy tartózkodhatott. Ennek ellenére sem csökkent az Ötös- és a Hatoslottó iránti kereslet, mindössze a szelvényfeladás került át az online térbe túlnyomó többségben. De mi a helyzet a lottószámok sorsolásával? Mennyire változott meg a számhúzás módja a koronavírus járvány miatt? A Pénzkalauz utánajárt ennek.

Hol és hogyan zajlott a lottószámok sorsolása a korlátozások alatt?

Az Ötöslottó nyerőszámainak sorsolása változatlanul a SzerencseSzombat című tévés show-műsorban zajlik, amit a Duna Tv sugároz szombatonként 18.45-ös kezdettel. Ebben a műsorban nemcsak az Ötöslottó-sorsolást nézhetjük meg, hanem a hazai könnyűzenei élet szereplőinek műsorát is, illetve felvételről például a Luxor sorsolását is. Nézőközönség azonban a korlátozások alatt nem lehetett a műsor felvételén, a korlátozások enyhülésével azonban ez hamarosan megváltozhat. Az egészségügyi intézkedéseket természetesen a forgatások alatt is betartották.

A Hatoslottó-nyerőszámok esetében a számsorsolás is élő felvételen történik a Fortuna Stúdióban, ám ez a sorsolás viszonylag rövid, mindössze a számok kihúzásáról szól. Ennek értelmében a korlátozások sem érintették annyira, mint az Ötöslottó-sorsolást. Ami a Hatoslottó-sorsolás esetében változott, hogy a számhúzást már nem azok a Hatoslottó-játékosok végzik, akik számhúzónak jelentkeztek, és kisorsolták őket. Ezt a lehetőséget ugyanis a Szerencsejáték Zrt. felfüggesztette bizonytalan időre.

Miért nem lehetett a járvány alatt számhúzónak jelentkezni?

A koronavírus-járvány előtt az élő adásban lehetett számhúzónak jelentkezni. Ezt azok tehették meg, akik megfelelő mennyiségű szelvényt adtak fel az adott héten, és jelentkeztek telefonon vagy egy online űrlap kitöltésével és beküldésével. A szerencsések pénznyereményben is részesültek, ezért sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Az Ötöslottón, a Hatoslottón és a Skandináv lottón is lehetett számhúzónak jelentkezni, ám ezt a lehetőséget a Szerencsejáték Zrt. a játékosok és a munkatársak egészségének megóvása érdekében felfüggesztette, így a korlátozások alatt és jelenleg sem lehet számhúzónak jelentkezni.

Nyitókép: Pexels.com