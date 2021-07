Újabb innovatív játékkal bővült a Szerencsejáték Zrt. termékkínálata

Új digitális termékkel, a virtuális fogadással, röviden a V-sporttal bővítette kínálatát a Szerencsejáték Zrt. A június 3-án csendes próbaüzemmel elindult játék Czepek Gábor vezérigazgató szerint az első hónapban 1 milliárd forint árbevételt hozott, az esztendő végéig pedig összesen 9 milliárdot várnak tőle.

A vezérigazgató a sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy az idén 30 éves társaság a koronavírus-járvány miatt felgyorsította a termékfejlesztéseit, ennek első lépcsője az e-sport fogadás tavaly nyári bevezetése volt. Ezzel párhuzamosan megújították a társaság online sportfogadási felületét, ezután bevezették az e-sorsjegyeket, majd egy hónapja elindították a virtuális fogadást, vagyis a V-sportot. Hozzátette: az új sportfogadási termék jelenleg három sportágban, labdarúgásban, kosárlabdában és teniszben érhető el, online és a földi hálózatban egyaránt játszható.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője a részleteket illetően elmondta, hogy az új játék sok tekintetben hasonlít a hagyományos sportfogadásra, hiszen virtuális sportesemények kimenetelére lehet fogadni.

Lényeges különbség viszont, hogy ezek a mérkőzések nem a valóságban zajlanak, hanem kizárólag a virtuális térben.

Az eredményük így a hús-vér játékosok és csapatok helyett egy véletlenszám-generátor kezében van, a különböző csapatok és játékosok esélyeit azonban egy előre meghatározott erősorrend alapján eltérő szorzókkal állítja be az automatizált program. Kiemelte: a különbségek ellenére a fogadás izgalma és a nyerés lehetősége ugyanolyan valós, mint a hagyományos sporteseményeknél, ugyanakkor jól kiegészíti a sportfogadási kínálatot, mert a tapasztalatok szerint a játékosok leginkább akkor választják, amikor hagyományos, élő sportesemények nincsenek a világban.

Horváth Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a V-sport független a csapatsportok szezonjától, bármikor fogadható játéktípus és a sportfogadás előszobájaként is funkcionál az új játékosok számára, akik különösebb háttértudás nélkül ismerkedhetnek meg a fogadási mechanizmusokkal. A kutatási eredményekkel alátámasztott várakozásaik szerint az idén már a V-sport is erőteljesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogadási üzletágnak 50 százalék feletti részesedése legyen a Szerencsejáték Zrt. teljes árbevételében.

Mint elhangzott, a virtuális fogadás során a normál sportok esetén ismert piacok és kimenetelek érhetők el, ez alapján a játékosoknak ismerősek lehetnek az 1X2, 1. félidő - 1X2, gólszám, hendikep, pontos végeredmény, félidő-végeredmény típusú piacok (mérkőzés előtti fogadások). Ugyanakkor a V-sport kínálatában helyet kapnak a már szintén ismert hosszú távú (outright típusú) fogadási lehetőségek is, ahol egyes bajnokságok végső győztesére adhatók le a tippek. Mivel azonban a V-sportban egy szezon akár 1,5-2 óra alatt lezajlik, az outright fogadások is ennyi időre vonatkoznak. Minden mérkőzéséhez külön videós animáció érhető el, így a játékosok egy pár perces összefoglalóban megnézhetik az adott virtuális mérkőzés legfontosabb mozzanatait.

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy felelős nemzeti vállalatként a virtuális fogadás bevezetésekor is szem előtt tartották a felelős játékszervezés kötelezettségeit. A virtuális fogadást is megvizsgálták az erre szolgáló, nemzetközileg alkalmazott célszoftverrel, és közepes kockázatúnak minősítették. Így a társaság továbbra is megfelel annak az alapelvének, hogy nem kínál magas kockázatú játékokat. Ezen túl a megszokott, időben és pénzben történő önkorlátozási lehetőségek mellett a társaság az online verzió esetében 20-ban, míg a földi változatban 8-ban korlátozza az egy szelvényen megfogadható események számát, továbbá nem teszi lehetővé sem a Tippmix, sem a Tippmixpro mérkőzések V-sport eseménnyel történő kötésben fogadását.

Czepek Gábor vezérigazgató beszélt arról is, hogy

a társaság 2020-ban 575,4 millió forintos rekord árbevételt és több mint 23,9 milliárd forint adózott eredményt ért el.

Úgy tervezik, hogy az idei árbevétel a 650 milliárd forintot is eléri majd.

