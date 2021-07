Újdonságokkal kezdődik a csúcsidőszak a Balatonon

A társaság 16 kikötőből 12 útvonalon közlekedtet menetrendi hajókat, ez a szezon 58 napja alatt 3362 járatot jelent. Kiemelték ezek közül a két legkedveltebb útvonalat, a Fonyód és Badacsony közöttit, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany járatot, amelyeken naponta 6-6 hajó közlekedik mindkét partról. Balatonfüred és Siófok között pénteken, szombaton és vasárnap késő este is lehet vízi úton közlekedni. A kompok Szántódrévből 6.40 és 23.20 óra között, Tihanyrévből pedig 7.00 és 23.40 óra között indulnak, a közlekedés a forgalom függvényében folyamatos.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesznek sétahajók, bulihajók, a kisgyermekeket pedig a Varázshajó program várja. A Bahart megemlékezik a balatoni hajózás jubileumáról is. A megújult menetrendi hajókon a balatoni hajózás történelmét és a tóparti településeket mutatják be kisfilmeken, Siófok, Balatonfüred, Badacsony kikötőiben pedig kültéri kiállítások mutatják be az elmúlt 175 év eseményeit.

A közlemény szerint a Bahart SZÉP-kártyát is elfogad fizetőeszközként, a kisgyermekek pedig ingyen utazhatnak a menetrendi hajókon a Kajla útlevéllel. A jegyek nem drágultak az idén.

Korábbi közleménye szerint a társaság idén jobb eredményekre számít, mint tavaly. A 10,6 milliárd forintos jegyzett tőkéjű Bahart a tavalyi 3,3 milliárd forintnál nagyobb, 3,5 milliárd forint árbevételt vár az idegenforgalom fellendülésében bízva. 2020-ban az előző, forgalmi rekordot hozó évhez képest a komp forgalma 90 százalékra, a személyhajóké 75 százalékra esett vissza a járvány miatt.

Nyitókép: A Balatoni Hajózási Zrt. Nemzeti Regatta nevű hajója érkezik a badacsonyi hajókikötőhöz 2021. május 18-án. A társaság idén ünnepli a balatoni hajózás 175. évfordulóját. MTI/Varga György