Mint arról az Infostart is beszámolt, a hétvégi összesített adatok alapján mintegy 132 ember koronavírus-tesztje lett pozitív Magyarországon, az azonban nem derült ki, hogy a fertőzöttek között van-e olyan, akinek a szervezetében a koronavírus delta variánsa jelent meg. Azt viszont az RTL Híradójának kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont közölte, hogy eddig hivatalosan 7 embernél mutatták ki ezt a változatot hazánkban.

Közben olyan magas átoltottságú országokban, mint az Egyesült Királyság vagy Izrael, rohamosan terjed az említett variáns, jegyzi meg a médium. Ennek hatására a zsidó államban például szigorítottak a járványügyi szabályokon.

Hozzáteszik: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is aggódik. „Az embereknek továbbra is következetesen maszkot kell hordaniuk, kezet kell mosniuk, tartaniuk kell a fizikai távolságot, kerülniük kell a zsúfoltságot – intett óva a WHO igazgató-helyettese. Ez továbbra is rendkívül fontos, még akkor is, ha valaki be van oltva” – tette hozzá Mariangela Simao.

Rusvai Miklós víruskutató úgy látja, habár óvatosnak kell lenni, például érdemes továbbra is kerülni a tömegrendezvényeket, egyelőre nem a maszk, hanem az oltások jelentik a legnagyobb védelmet. Például azzal az új vírusváltozattal szemben is, amelyet delta plusznak neveztek el. „Ez vélhetőleg

hasonlóan fertőző, csak bizonyos kezelésekre ellenállóbb, mint az eredeti delta variáns”

– nyilatkozta a szakértő. Például olyan kezeléseknek, amelyekkel súlyos állapotban lévő Covid-betegeket gyógyítanak. A víruskutató szerint a delta pluszt az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Spanyolországban is kimutatták már, de Magyarországon egyelőre nem azonosítottak ezzel fertőzött beteget.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Fernando Villar