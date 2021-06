Négy forgalmas csomóponton oszt vizet a BKK

Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe 2021. június 22-én, kedd éjféltől. A BKK igyekszik ügyfelei számára elviselhetőbbé tenni az utazást, és a napok óta tartó hőség enyhítésére munkatársai tasakos ivóvizet osztanak a legforgalmasabb budapesti csomópontokon. Június 23-án és 24-én, szerdán és csütörtökön a Blaha Lujza téren, az Örs Vezér terén, a Móricz Zsigmond körtéren, valamint a Széll Kálmán téren kaphatnak vizet a hűsítő folyadékra vágyó ügyfeleik.

„Helyszínenként 2000 tasak, azaz

1000 liter vizet osztanak szét az önkénteseink, a készlet erejétől függően, várhatóan 10-15 óra között”

– olvasható a közlekedési központ sajtóközleményében.

Hozzáteszik: a hőségriasztás kihirdetése után a BKK a BKV Zrt.-vel együttműködve azonnal vízvételi és hűsítő pontokat állított fel Budapest legforgalmasabb helyszínein. Emellett a BKK tíz ügyfélközpontjában is található vízvételi pont, amelyet a városban közlekedők szintén szabadon használhatnak. Ügyfeleik figyelmébe ajánlják a BKK FUTÁR applikációt, amelyben többek közt az ivókutak láthatóságát is be lehet állítani annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megtalálják a legközelebbi ivókutat.

A Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal együttműködve két hűsítő szigetet is létrehozott a Boráros téren és a Baross téren, ahol napenergia által hajtott ventilátorok és növények segítik könnyebben elviselni a hőséget. A BKK fokozott klímaellenőrzést rendelt el a járatokon, valamint nyomatékosan felhívja a járművezetők figyelmét a klímaberendezés használatára – zárul a közlemény.

