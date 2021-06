Hétvégén újra „vitorlát bontanak” a PET-kalózok

A már hagyományos folyami pethajós versenyek fontos részét képezik a Tisza hulladékmentesítésének. A PET Kupa szervezői még tavasszal hirdették meg az idei futamokat. A két nyári versenyt a Tisza-tóra és a Felső-Tiszára, az őszi pethajós próbatételt pedig a Bodrogra tervezik.

„A tervezés és szervezés szempontjából még éppen időben vált lehetővé a júniusi rendezvény előkészítése, köszönhetően a járvány mérséklődésének és a rendezvényeket érintő szabálymódosításoknak. Tavaly ősszel hét tonna hulladékot már összegyűjtöttünk a tó árterében, de úgy tűnik, hogy a januári és májusi áradások ismét nagy mennyiségű hulladékot hoztak Ukrajna és Románia felől” – mondta Tamás Zsolt, a PET Kupa versenyigazgatója, a II. Tisza-tavi PET Kupa főszervezője.

Hazai és nemzetközi törekvések a Tisza vízgyűjtőjében

A vízügy és a PET-kalózok évek óta tartó, összehangolt folyótisztító munkájának köszönhetően ma már sokkal tisztábbak az ártéri erdők. Ezzel párhuzamosan a PET Kupa egyre bővíti nemzetközi kapcsolatait, hogy szemléletformáló és szakmai programjaikkal a Tisza egész vízgyűjtő területén minél több családot, iskolát és szakembert szólítsanak meg – olvasható a Természetfilm.hu Egyesület sajtóközleményében.

„Arra törekszünk, hogy a hazai eredmények mellett a Tisza forrásvidékén is javuljon a kormányzat és a lakosság hozzáállása, valamint kedvező irányba mozduljon le a hulladékgazdálkodási rendszer, így a probléma gyökerénél is bekövetkezzenek változások” – fogalmazott Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője.

Az elmúlt hetekben az 5 ország 1 folyó projekt keretében a kárpátaljai iskoláktól indulva Sárospatakig turnézott a PET-kalózok mobil Műanyag Műhelye, a MÜMÜ. A II. Tisza-tavi PET Kupa pedig helyet ad annak a nemzetközi találkozónak, amelyet a TidyUp/Forrástól a torkolatig program keretében szerveznek a szakemberek. A Duna Régióból érkező partnerekkel folyótisztítási tapasztalatokat osztanak meg a PET Kupa folyómentői, a BOKU bécsi egyetem előadói pedig mikroplasztik témában számolnak be a legfrissebb kutatásokról.

Várják az érdeklődőket

A többnapos folyótisztítási akció június 12-én, szombaton Tiszafüreden, a pillepalackon lebegő pethajók építésével indul. Ezt követően, vasárnap reggel fél 10-kor ünnepélyes megnyitó keretében indul el a mezőny a Morotva Kerékpáros Pihenőből, amelyet a helyi önkormányzat biztosít a szervezőknek. A rendezvényt a Felső-Tiszai Búvár és Vízimentő Egyesület hajóegységei biztosítják, akik a PET Kupa 2013-as indulása óta ügyelnek a PET-kalózok épségére. A szervezők az esti programokon várják azokat a helybélieket, akik találkozni szeretnének a PET-kalózokkal és érdeklődnek a környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális programok iránt.

Hulladékkezelő térkép és applikáció

A hulladékkezelésben az esemény kiemelt szakmai partnere a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. Az NHSZ Tiszának, mint helyi hulladékkezelő vállalatnak köszönhető, hogy a pethajókhoz elegendő, csaknem 30 m3 újrahasznosítható pillepalack áll majd a csapatok rendelkezésére a hajóépítéshez.

A PET-kalózok munkáját magyar nyelvű hulladéktérképező mobil applikáció és online tiszai hulladéktérkép támogatja.

A Konasoft számítástechnikai támogatásainak köszönhetően idén először, mobil telefonos applikáció gyűjti össze a PET-kalózok számára a verseny nélkülözhetetlen információit, a regisztrációtól a programokon keresztül, egészen a pontszámokat összesítő PETákolásig.

A csapatok munkáját – az ITM támogatásával készült –, tavaly debütált, gyorsreagálású hulladékgyűjtő hajó, a PETII támogatja és a versenyen ott lesz a korábban közösségi adománygyűjtésből épült, pillepalackokon lebegő hulladékgyűjtő hulladékhajó, az M.V. PETényi is. A központi szerepet ellátó anyahajó öt éve nélkülözhetetlenül rója a folyamkilométereket, egyes napokon 1,5-2 tonna hulladékot is elszállít a vízen. Teljes körű felújítása idén tavasszal vált időszerűvé. A megújuláshoz az Endurance mission 3.0 kajakospárosa is hozzájárult: különleges dunai expedíciójuk alkalmával élővizeink védelmére hívják fel a figyelmet és az adománygyűjtő programból befolyt összeg is a PETényi felújításához járul hozzá.

A PET Kupa hagyományaihoz híven,

a Tisza-tóból kigyűjtött és 14 különböző frakcióra szétválogatott hulladék nagyobb része, – nagyságrendileg a 60 százaléka – újrahasznosul.

„A közszolgáltatóknak, begyűjtő- és hasznosító cégeknek, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak köszönhetően, a PET Kupa civil szervezetként mára a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát” – hangsúlyozta a hasznos anyagok körforgásba kerülésének fontosságát és szemléletformáló erejét Hankó Gergely.

A versenyt záró eredményhirdetésre és díjátadóra a Kiskörei Strandon, június 15-én kedden 15 órától kerül sor. A verseny tervezett programja itt olvasható.

A II. Tiszai PET Kupa tizenegy rajthoz álló csapattal, Áder János köztársasági elnök fővédnökségével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával valósul meg.

Nyitókép: Forrás: Pet Kupa