Másfél éve lejárt műszakival is lehet autózni

A veszélyhelyzet ideje alatt a hivatalos okmányok érvényessége – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – automatikusan meghosszabbodik, az aktuálisan elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig. Ez az időszak most legalább novemberig tart, miután májusban az Országgyűlés őszi ülésszakának első napját követő 15. napig meghosszabbították a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályát. Vagyis ősszel már olyan autók is lehetnek majd az utakon, amelyek akár 20 hónapja nem rendelkeznek érvényes forgalmival – írja a kreszvaltozas.hu.

A portál emlékeztet, hogy az első veszélyhelyzet tavaky március 11. és július 3. között tartott, és az akkoriban lejárt okmányok érvényességét 2020. december 15-ig meghosszabbították. A második veszélyhelyzetet november 4-től rendelték el, amelyet először februárban, majd májusban újra meghosszabbítottak, így a veszélyhelyzet szeptember közepéig biztosan marad Magyarországon.

A forgalmi engedélyek érvényességének hosszabbítása nem vonatkozott azokra a járművekre, amelyeknek az okmánya a két veszélyhelyzet, vagyis a 2020 július 3. és november 4. között járt le.

A kormanyhivatal.hu már tavaly felhívta a figyelmet, hogy ugyan a veszélyhelyzet alatt meghosszabbodik a forgalmi engedélyek érvényessége, de a jogszabályok szerint továbbra is csak olyan járművel szabad a közúti közlekedésben részt venni, amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek az előírásoknak. Vagyis rossz állapotú gépkocsival nem szabad autózni.

A lejárt műszaki vizsgával csak Magyarország területén használhatók a járművek, de egy külföldi nyaralás előtt mindenképpen meg kell újítani a műszakit. A műszaki vizsgaállomások, a vizsgáztatást is vállaló autószerelő műhelyek már nyitva vannak, tehát könnyen elintézhető a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.

