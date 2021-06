Évértékelő: a számok azt mutatják, szükség volt az iskolaőrökre

2020 szeptemberében kezdték meg munkájukat a közép- és általános iskolákban az iskolaőrök. Az első év számai azt mutatják, hogy szükség volt a bevezetésre, mondta az InfoRádiónak Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Tavaly szeptember 1-jétől egészen mostanáig összesen 331 alkalommal kellett intézkedniük az iskolaőröknek. Ezeknek az intézkedéseknek a legnagyobb része az igazoltatás, felszólítás vagy egészségügyi segítségnyújtás volt, és

86 esetben kellett a kollégáknak bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt intézkedniük

– ismertette a szóvivő.

„Leggyakrabban garázdaság, testi sértés, illetve a vagyon elleni bűncselekmények vagy szabálysértések miatt kellett az elsődleges szükséges intézkedéseket megtennünk az iskolaőröknek.”

Az első félévben 308-szor intézkedtek az iskolaőrök, ezekből 72 esetben bűncselekmény miatt. A második félév kedvező statisztikájához hozzájárult, hogy

sokáig nem volt jelenléti oktatás, az iskolaőrök azonban akkor is dolgoztak.

Az online oktatás idején ugyanis voltak olyan intézmények, ahol – a szakiskolákban például a gyakorlatok miatt – továbbra is szükség volt az iskolaőrökre, illetve akad olyan iskola, ahol ugyan a digitális oktatás miatt diákok nem voltak jelen, de az iskola menetrendje miatt továbbra is igényt tartottak az iskolaőrökre. Emellett át is vezényeltek iskolaőröket mások mellé, úgymond társiskolaőröknek, továbbá az is megesett, hogy azon a területen, ahol az iskolaőr szolgálatot teljesít, a helyi rendőrkapitányság bűnmegelőzési életébe csatlakozott be erre az időszakra – tette hozzá Gál Kristóf.

Jelenleg 519 iskolaőr dolgozik, de folyamatos a toborzás. A mostani állomány kevesebb közép- és általános iskolában lát el szolgálatot, mint a létszámuk, ugyanis vannak közöttük tartalékosok, akiket betegség esetén vezényelnek egy adott iskolába, és van több olyan intézmény is, ahol váltásban dolgoznak.

