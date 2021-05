Több mint tíz éve üresen kong Siófok régóta vágyott épülete

„Talán érdemes lenne azzal foglalkozni, miért nem üzemel megépítése óta” – veti fel a Siófok-Szabadifürdőért Civil Csoport Facebook-oldal egyik hozzászólója a Galerius projekten belül megépült szolgáltatóházzal kapcsolatban. Az épület több mint tíz éve áll készen, de üresen.

A Magyar Nemzet felidézi, a fideszes vezetésű önkormányzat 2002-ben kezdte el tervezni, hogy az ütemesen fejlődő város Siófok-Szabadifürdő városrészében egy alközpontot hoz létre: ide álmodtak egy fürdőt és egy szolgáltatóházat, amely a belvárostól távol élőket szolgálta volna ki.

A fürdő építése az önkormányzat feladata volt, a szolgáltatóház felhúzásáért cserébe pedig egy ingatlanvállalkozó négy magas társasház felépítésére kapott engedélyt.

A fürdő gond nélkül felépült. A társasházak építése is rendben zajlott, amíg a vállalkozó hitelcsapdába nem került, ekkor a projekt a bankhoz került, majd újabb gazdát kapott. Végül is 2020-ra megépült a négy társasház, ezek már működnek is. A szolgáltatóház azonban, amely 2010-ben már a tervek szerint állt, azóta is üres, amelyre

most már nemcsak régebb óta a környéken élők várnak,

hanem a felépült társasházak lakói, illetve azok is, akik az elmúlt pár évben az innen ötszáz méterre, a 70-es út mentén felparcellázott telkeken építették fel családi házukat.

Szabadifürdő a város rendkívül gyorsan fejlődő része növekvő számú lakossággal, ahol olyan alapvető szolgáltatásokra volna szükség, mint például szupermarket, étterem, posta, fogorvos, fodrászat – jegyzi meg a napilap, amely információ szerint egy nemzetközi gyorsétterem-hálózat és egy szupermarket-hálózat már igényt tartana a helyre, a tárgyalások velük azonban függőben maradtak.

Az ügyet bonyolítja, hogy a szolgáltatóház helyére a vállalkozó egy iker-toronyházat építene. A baloldali vezetésű jelenlegi önkormányzat pedig nem ragaszkodik az eredeti megállapodás betartatásához, még annak ellenére sem, hogy a kötelességére „egy egyre erősödő civil ellenállás igyekszik figyelmeztetni”. A toronyházak elleni petíciót már csaknem hatezer ember írta alá, de a vita közben a szolgáltatóház továbbra is üresen áll.

