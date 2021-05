Alaposan lecserélődött a járvány alatt a biztonságiőr-állomány, de nem ez a legnagyobb baj

A turizmus, a vendéglátás és a rendezvények újraindulása a biztonsági szektort is több mint egy éve nem látott, komoly kihívás elé állítja. A szegmens azonban alaposan megsínylette az elmúlt időszakot, így a szakemberek a színvonal romlásától és az ágazat újbóli „feketedésétől” tartanak.

A járvány előtti 80 ezres hazai vagyonőrállomány mostanra mintegy 75 ezresre csökkent, ami elsőre nem drámai csökkenés, de szakmai becslések szerint több mint 40 százalékos volt a cserélődés, sok szakember hagyta el a pályát.

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) alelnöke szerint a szakemberhiány azért is baj most, mert gyorsan szükség lenne rájuk a hirtelen lehetővé váló rendezvényeken, idegen nyelveken beszélő, konfliktusokat jól kezelő biztonsági emberekről van szó - ért egyet vele Romasz Sándor, a Magyar Testőr Szövetség korábbi elnöke, a Nevadasec Kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki szerint a vagyonvédelem jelen pillanatban egyike a legalulfizetettebb, legkevésbé megbecsült szakmáknak, pedig sokan testi épségüket kockáztatják megbízóikért.

Német Ferenc szerint közben 6-8 héttel vagyunk Nyugat-Európa nagy része előtt, ami azt jelenti, hogy ezen a nyáron még aligha csábítanak el külföldre nagy mennyiségű vagyonőrt.

„Véleményem szerint, ha nem kerül sor újabb drasztikus korlátozásokra, akkor is legalább 2 évre lesz szükség az ágazat helyreállásához” – tette hozzá Romasz Sándor, aki rávilágított a mostani helyzet egy másik kockázatára is: „Egy ilyen év után, amikor a megrendelők is pénzszűkében vannak, félő, hogy ismét előtérbe kerülhetnek az adóelkerülésre játszó, a vállalási díjakat a NAV által megállapított minimum alatt tartó cégek.”

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan