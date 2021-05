Nagyívű magánkórházi fejlesztés indul, tíz város érintett

A társaság három éve, a Róbert Kórház akvizíciójával jelent meg a magyar piacon. Ezt követően jött a Thököly úti járóbetegellátó megvásárlása, amivel párhuzamosan Budán nyitottak egy járóbeteg rendelőt a Hegyalja úton. Így jött létre egy pesti és egy budai járóbeteg-centrum. Ezt követően stratégiát váltottak, és még két vásárlást lezártak 2020-ban (Budaörs, Debrecen).

Most szakmai kiválósági központokat hoznak létre, a kézsebészeti centrum egyfajta pilot projektje volt ennek a törekvésnek - mondta Fábián Lajos, a TritonLife Csoport igazgatóságának elnöke a Portfoliónak.

"Kettő-négy valóban vezető szakemberrel – egyetemi tanárokkal, szakmai kollégiumok tagjaival, komoly, nemzetközi hírű szakemberekkel – közösen megalakítjuk az adott szakterület országos szakmai felügyeletére hivatott kiválósági központját, akik további szakemberek bevonásával lefedik a teljes szakmai spektrumot. Jelenleg ezek a Kézsebészeti, az Ortopédiai, az Onkológiai, az Urológiai, a Szülészet-Nőgyógyászati központjaink, és további szakmákban is folyamatban van ezek létrehozása" - fejtette ki.

Hozzátette: még

legalább egy budapesti és tíz vidéki magánkórházra van konkrét tervük és rendelkezésre álló anyagi forrásaik, ezek egy részének kivitelezése már zajlik.

“Budapesten több helyszínen is folytatunk tárgyalásokat. Amit már elmondhatok, hogy a korábbi Szt. Lukács Magánkórház Kartács utcában található épületét hosszabb távra bérbe vettük, és a jelenlegi 2 műtős 30 ágyas egységet 4 műtős, 40-45 ágyas egységgé alakítjuk és nagyon bízunk az idei indulásban. Ezzel párhuzamosan egy nagy járóbeteg rendelőt nyitunk a központi irodánkkal azonos épületben a Róbert Károly krt. 64. számú épületben, aminek átalakítása már folyik. Ezzel a két rövid távú lépéssel olyan mértékben tehermentesítjük a TritonLife Róbert Magánkórház központi 5 emeletes, 6 műtős, 4 szülőszobás rendszerét, ami lehetővé teszi a szülészet-nőgyógyászat-meddőség további növekedését a kórház épületében. Ezek mellett tovább keressük a budapesti növekedés lehetséges helyszínét, vagy helyszíneit, hogy kiválósági központjainkat megfelelő minőségű infrastruktúrával is támogatni tudjuk.”

Ezek mellett Kaposváron már épül a TritonLife magánkórház egy helyi partnerség keretében, reményeik szerint legkésőbb 2021 őszére elkészül, 2 korszerű műtővel, 20 ágyas mátrix osztállyal, 5 intenzív ággyal, integrált járóbeteg ellátással.

Szombathelyen megkötötték a szükséges szerződéseket a volt Savaria cipőgyár rekultivált belvárosi területén található jó adottságú épületre, ahol egy a kaposvárihoz hasonló méretű TritonLife Magánkórház kialakítása zajlik, itt is 5 intenzív ággyal.

Szegeden a Dr. Marron Klinika néven ismert helyi szolgáltató helyén alakítanak ki egy TritonLife magánkórházat. Ebben az egyetemi városban Debrecenhez hasonlóan szülészeti osztályt is szándékoznak nyitni.

Miskolcon egy, a DVTK stadion szomszédságában, és a DVTK Medical Center mellett álló, de nem a DVTK csoport tulajdonát képező, és erre kiválóan alkalmas ingatlant alakítanak át miskolci TritonLife magánkórházzá. Már a kiviteli tervezés zajlik, reményeik szerint 2022 első felében nyitni tudunk.

Egerben már zajlik a kiválasztott ingatlan átalakításának tervezése. Itt egy kisebb, maximum egynapos sebészeti ellátásra alkalmas kombinált járó-, és fekvőellátót terveznek, intenzív ágyak nélkül.

Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak még Győrben, Kecskeméten, Pécsett, és még néhány helyszínen, ami a betegellátási és hozzáférési térkép szempontjából fontos lehet.

Kapcsolat az állami ellátórendszerrel és a biztosítókkal

Távlati vízióként a Fábián Lajos azt látja maga előtt, hogy egy ilyen rendszer mindenképp magával hoz valamilyen finanszírozási változást is. "Mi készen állunk arra, hogy hosszú távon egyszer mi legyünk az állam által finanszírozott egészségügyi ellátás egyik, valódi, és mérhető minőséget és eredményt nyújtó szolgáltatója. Vagy ha abból indulunk ki, hogy egy országos hálózat a szakma krémjével megfelelő volumenű és megfelelő színvonalú ellátást bonyolít le, akkor már egy biztosító is mondhatja azt, hogy köt egy finanszírozási szerződést, hiszen az neki is, de a választópolgárnak is előny, és megtérülhet minden fél számára."

Az egészségügyi ellátás átalakításának szükségességéről és mikéntjéről elmondta: a csehek és a szlovákok korábban vettek egy nagy levegőt és megreformálták a rendszert. Ő maga abban bízik, hogy a koronavírus-járvány ad egy lökést idehaza az igazságosabb finanszírozás megalapozásának irányában is.

"Miért fájna az a rendszernek, hogy akkreditál egy komoly magánegészségügyi szolgáltatót, ahol az ország legjobb szakemberei dolgoznak, és a beteg mehet a magánellátóhoz, amely megkapja a beteg után az állami költségtérítés mondjuk 80 százalékát (ezzel spórolva az államnak), és közben a páciens még örömmel fizetne e fölött egy, a mostani teljesen szabadpiaci áraknál lényegesen kisebb összeget. De úgy is mondhatnám, hogy a szolgáltatást igénybe vevő betegnek is jusson vissza az általa befizetett járulékból, akár az állami, akár a jó színvonalú magánrendszerhez fordul. Ezzel a várólisták is csökkennének.”

Nyitókép: Pixabay