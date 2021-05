Gulyás Gergely: jogos az igény, hogy megtudjuk, védett-e az orvos vagy a pedagógus

Az Infostart azt is kérdezte Gulyás Gergelytől a csütörtöki Kormányinfón, hogy ha valaki egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, van-e joga, lehetősége megtudni, be van-e az orvos, asszisztens oltva. A felvetés azért is aktuális, mert a rendelőkben, vizsgálatokon sokszor szoros kontaktus van az orvos és a páciens között.

"Miután ez egészségügyi személyes adat, ezért nem, de a kérdésben említett szempont jogosságát értem" – mondta a miniszter, és emlékeztetett, hogy az egészségügy lett volna az egyetlen terület, ahol jogszabály-módosítás nélkül is kötelezővé tehették volna az oltást, de nem tették, mert az egészségügyben dolgozók nagy többsége, több mint 90 százaléka beoltatta magát így is.

"Ezért aki az egészségügyben dolgozik, jó eséllyel védett, mert aki nem oltatta be magát, az is vélhetően megfertőződött, és így szerzett időleges védettséget. De elviekben lehet olyan egészségügyi dolgozó, aki nincs beoltva, és az adatvédelmi szabályok védik ezt az adatot. A kormány nem zárkózik el attól, hogy megtárgyalja ezt a kérdés, és azt mondja, hogy vannak olyan területek az egészségügyben vagy akár az oktatásban, ahol joga van ezt például a szülőnek tudni.

A felvetés egy értelmes felvetés"

– mondta Gulyás Gergely.

Az is kérdeztük, hogy a szülőnek van-e joga megtudni, hogy a gyerekével foglalkozó pedagógusok a bölcsődében, óvodában, iskolában be vannak-e oltva, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek oltására egyelőre nincs lehetőség, és náluk a maszkviselés, távolságtartás nem megoldható.

Gulyás Gergely azt válaszolta, ugyanez érvényes erre, mint az egészségügyre.

"Ennek lenne értelme, de meg kell vizsgálni a személyiségi jogi vonatkozásait"

– tette hozzá.

