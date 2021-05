A vízügyi szakemberek mintegy három évnyi munkáját felölelő, a napokban zárult DAREFFORT (Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation) projekt nemcsak a hidrológiai és meteorológiai adatok nemzetközi megosztását valós időben lehetővé tevő rendszer alapjait rakta le, hanem számos kutatási tanulmánnyal és e-learning oktatócsomaggal támogatja annak gyors bevezetését is – ismertette Siklós Gabriella az InfoRádióban.

A hangsúly tehát azon van, hogy a Duna-menti tagországok a valós idejű adatokat meg tudják egymással osztani, ami az árvízi védekezés egyik legfőbb alapja – tette hozzá az OVF szóvivője. Vagyis, ha érkezik egy nagyon komoly dunai árvíz, az új rendszer által a magyar vízügy, az előrejezések alapján,

már 6-7 nappal hamarabb el tud kezdeni készülni

– mutatott rá a szakember. Kiemelte: árvízi helyzetben akár már „a 24 órányi időeltolódás is hihetetlen fontossággal bír, és most ennek az alapjait fektette le a DAREFFORT-projekt.”

Siklós Gabriella végül arra is kitért, a rendszerben momentán tizenkét ország van jelen, de a közös munka miatt fontos lenne, hogy a két alvízi ország, Bosznia-Hercegovina és Macedónia is csatlakozzanak, és ott is létesüljenek mérőállomások. Több száz mérőállomás A projekt zárókonferenciáján a fejlesztésben résztvevő partnerek hitet tettek amellett, hogy a rendszer mihamarabb nyilvános lehessen, így az illetékes hivatalokon túl a szakmai felhasználók is hozzáférhessenek a Duna vízgyűjtő területén több százas nagyságrendben létesített vízügyi és meteorológiai mérőállomások valós idejű adataihoz. A Külgazdasági és Külügyminisztérium felajánlotta, hogy lehetővé teszi Bosznia-Hercegovina és Montenegró csatlakozását is az adatbázishoz. Bálint Zoltán, a projekt vezetésével megbízott VIZITERV Environ Kft. vezető tanácsadója elmondta, az extrém időjárási helyzetek a természetes vizek vízszintjét jelentősen befolyásolják. Magyarország az árvizektől különösen veszélyeztetett ország Európa más tagállamaihoz képest, így természetszerű, hogy kezdeményező és vezető szerepet vállal a hatékony védekezést leginkább segítő gyors információhoz jutás rendszerének kidolgozásában. (MTI)

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor