Megvan a debreceni Aranybika szálló új lakója

Orbán Balázs közölte: az MCC megvásárolta és felújítja az épületet. Először a szálloda "új szárnyát" alakítják át, addig a régi szállodarészben kezdődik meg a képzés, amely később a felújított részben működik tovább. Ezután újítják fel a régi épületet, amelyet ismét szállodaként működtetnek majd - ismertette.

Budapest után a vidéki egyetemi városokban nyitja meg központjait az MCC, ahol az általános iskolától az egyetemekig vehetnek részt ingyenes tehetséggondozó programokban a fiatalok - mondta az elnök. Jelezte, hogy az MCC a vidéki központok létrehozásával értékeket is ment, azzal, hogy felújítja, megóvja az épített örökségként számon tartott nagy múltú, de sok esetben rossz állapotú, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületeket. A beruházás következtében az ingatlanok visszanyerik a városban korábban betöltött központi szerepüket.

Az MCC képzési programjait kihagyhatatlan, párját ritkító kezdeményezésnek nevezte, amellyel már a debreceni fiatalok is megismerkedhetnek. MTI/Balázs Attila

Debrecenben visszaállítják az Aranybika régi hírnevét: a szállásfunkció mellett a korábbi kulturális-közösségi terek is visszatérhetnek az Aranybikába, ugyanis az ingatlanhoz tartozó hangversenyterem megóvásáról is tárgyal a Mathias Corvinus Collegium a város vezetésével. A tervek szerint a helyiek nyilvános rendezvényeken és kulturális programokon vehetik majd birtokba az ikonikus épületet.

Orbán Balázs kiemelte: az ingatlant értékesítő cég tulajdonosával rendkívül korrekt szakmai párbeszéddel sikerült mindkét fél részére előnyös megállapodást tető alá hozni, kifogástalan volt az együttműködés az adásvétel körülményeiről, tartalmáról. Mindkét fél abban volt érdekelt, hogy a nagy múltú épülethez méltó funkciók társuljanak, és az Aranybika visszanyerje régi fényét.

MTI/Balázs Attila

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester üdvözölte, hogy a korábban a kultúrának, a művészeteknek is helyet adó épületegyüttes immár tudásközpont funkcióval is kiegészül. Debrecennek is fontos a tehetséggondozás, és az, hogy az MCC is "konzervatív-keresztény módon gondolkodik a képzésről" - fűzte hozzá.

Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta: az új szállodarész jelentős átalakításával egy "tájseb" szűnik meg a debreceni belvárosban. Helyi tradíciónak nevezte, hogy Debrecen belvárosában sok oktatási intézmény van, hozzátéve, a számukat gyarapítja a jövőben az MCC tehetséggondozó központja.

Bognár István, az MCC regionális képviselet-vezetője fontos célként említette a minél szorosabb együttműködést a helyi oktatási, kulturális intézményekkel. A városban jelenleg is elérhető az MCC fiatal tehetség programja, valamint a középiskolás program. Szeptembertől - egyelőre ideiglenes helyszínen - elindul az akadémiai képzés a juniorképzéssel, az egyetemi programmal és a posztgraduális képzésekkel.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila