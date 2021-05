WHO-igazgató: Magyarország dicséretet érdemel, de az éberség még indokolt

Hans Kluge szerint a védőoltás a közegészségügyi és társadalmi intézkedésekkel együtt előbb–utóbb véget fog vetni a járványnak, de ehhez nemcsak az oltások gyártását és elosztását kell felpörgetni, hanem az intézkedéseket is be kell tartani. A szakember a Hvg.hu-nak hangsúlyozta: még nem győztük le a Covid-19-et, és az új variánsok is kihívások elé állítanak minket, és egyben elismerését fejezte ki Magyarországnak az oltási kampány fokozása érdekében tett erőfeszítéseiért.

Mint fogalmazott, a közegészségügyi és társadalmi intézkedések a fertőzésláncokat szakítják meg, ezeket kombinálni kell a hosszú távú oltási stratégiával. Vagyis,

csak akkor tudjuk megállítani a vírust, ha az összes fegyvert bevetjük.

Az Egészségügyi Világszervezetnek továbbra is változatlan a lezárásokkal kapcsolatos álláspontja: az utolsó lehetőségként kell kezelni, mert költséges megoldása a vírus visszaszorításának. Ideiglenes intézkedést jelentenek a görbe ellaposításához, ahhoz, hogy időt nyerjen az egészségügyi rendszer. A kormányoknak pedig bármely intézkedés feloldását fokozatosan, alapos kockázatértékelés alapján kell mérlegelniük.

A WHO európai regionális igazgatója szerint Magyarország dicséretet érdemel, amiért ennyi dózist beadott már a lakosságának, köztük az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint az idősotthonok lakóinak. Az éberség ugyanakkor továbbra is indokolt. A biztató jelek ellenére, az új fertőzöttek számának csökkenése mellett Magyarországon még mindig várjuk a fertőzési ráta visszaszorulását és a kórházi ápoltak, valamint a halálozások számának csökkenését – tette hozzá.

Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig

világos és nyílt kommunikációval

kell kezelni.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila