A brutális balesetek után drónt vetettek be a rendőrök a Balatonnál – videó

Drónt vetettek be a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei szerdán Balatonbogláron, egy olyan kereszteződés forgalmát ellenőrizték, ahol a közelmúltban több baleset is történt. (A videó második felében a balesetek sora is látható, egy térfigyelő kamera rögzítette az ütközéseket.)

A rendőröknek az ellenőrzés egyórás időtartama alatt hét esetben kellett intézkedniük az elsőbbségi szabályok megszegése, illetve záróvonal átlépése miatt.

Az akció célja a többi közlekedőt veszélybe sodró, elsőbbségi szabályokat figyelmen kívül hagyó autósok forgalomból történő kiszűrése volt, és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű forgalom-ellenőrzéseket – írja a police.hu.

Nyitókép: police.hu