Kamion szállt bele nagy erővel az útkarbantartók autójába – videó

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az M1-es autópálya 144-es kilométernél, a Hegyeshalom felé tartó oldalon dolgoztak csütörtök reggel a komáromi mérnökség szakemberei, amikor egy külföldi kamionos nagy erővel becsapódott a munkaterületet és a kollégákat védő ütközésienergia elnyelő berendezésbe.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy a társaság több tíz tonnás teherautóját beforgatta a pályára

– ha nem lett volna szalagkorlát, az árokba lökte volna a kamion.

Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető közleményében kiemeli: ahogy más gyorsforgalmi tereléseknél, itt több lépcsőben volt bevezetve sebességkorlátozás, és előjelző autókkal hívták fel 500 és 250 méterrel korábban is a járművezetők figyelmét, ahogy a munkaterületet védő nagy, jól látható narancssárga teherautókon is számos fényjelzést használtak. A berendezésük előtt ráadásul 100 méter hosszban terelőkúpok is ki voltak helyezve, ennek ellenére a kamion vezetője csak az ütközésienergia elnyelő modul előtti 10–15 méteren fékezett.

Csodával határos módon nem történt személyi sérülés a balesetben, de ettől függetlenül is a Magyar Közút arra kér minden járművezetőt, hogy a munkaterületeken és azon kívül is óvatosan vezessenek. „Vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is!” – emelik ki.

