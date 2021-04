Tíz és harminc százalék között van a hiányzó diákok száma

Április 19-én újranyitottak az óvodák és az általános iskolák az alsó tagozatosok számára. Felemás a kép országosan, hogy mennyien tértek vissza – mondta Szabó Zsuzsa az InfoRádióban.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke közölte, a pedagógusok közül szinte valamennyien bent vannak, a gyerekeknél azt tapasztalják, hogy minél kvalifikáltabbak a szülők, annál inkább jellemző, hogy otthon tartották a gyerekeiket. A kistelepüléseken alig volt hiányzás, egy 30 fős osztályból legfeljebb öten nem mentek iskolába, de átlagosan 10 és 30 százalék között mozog a hiányzó tanulók száma.

A Pedagógusok Szakszervezete korainak tartotta az április 19-i iskolanyitást, és részsikernek ítélik meg, hogy az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák esetében kitolták a nyitást május 10-re.

"Ez különösen a középiskolás érettségi osztályok esetében volt nagyon fontos, mert azt gondoltuk, ha az érettségiző gyerekek bemennek két héttel az érettségi előtt, ott komoly bajok merülhetnek fel, mert ha megbetegszenek, oda a négyéves munkájuk" – mondta a PSZ elnöke.

Szabó Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a legfontosabb most az élet védelme, ezért azt javasolják, hogy ha mód van rá, ne zsúfoljanak be harminc tanulót egy tanterembe. A felsős tanárok, akik nem vesznek részt a digitális oktatásban, besegíthetnek ennek megvalósítása érdekében. Az óvodákban is, ha az időjárás engedi, a lehető legtöbbet a szabadban tartózkodnak a gyerekek. Az iskolákban is arra kell ügyelni, hogy az ebédlőkben és más közösségi terekben ne keveredjenek a gyerekek.

"A bölcsődei dolgozókkal együtt már mintegy 200 ezer pedagógust beoltottak – tette hozzá a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. – Ez nagyon magas szám, hiszen mindössze

az oktatásban dolgozók 5-6 százaléka utasítja el az oltást.

Sokkal magasabb tehát a részvételi arány, mint a társadalom összességében."

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd