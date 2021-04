Dézsi Csaba András: jól tudom, hogy Orbán Viktor milyen ember

Győr polgármestere a 24.hu-nak adott terjedelmes interjújában elmondta, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján úgy véli, számára prímán megfér az orvosi és a városvezetői munka egymás mellett. Ha úgy érezné, hogy nem tudja teljes felelősséggel ellátni előbbi feladatait, nem is csinálná. Megjegyezte, lehet azon polemizálni, hogy Dézsi Csaba miért akar egy fenékkel több lovat is megülni, de tény, hogy ha kiszállna az akut ellátásból a győri kórház szívkatéteres osztályáról, akkor a kollégáinak egy hónapban legalább tíz ügyeletet kéne vállalniuk, ami elképesztő terhelést jelent. „Én csak tudom, mert amikor felépítettük a feleségemmel a szívkatéteres ellátást, havonta 30 napot voltam behívós ügyeletes két éven át.”

Egyáltalán nincs benne rossz érzés amiatt sem, hogy csak a személyére szabott jogalkotással (lex Dézsi) folytathatta az orvosi praxisát, ugyanis – mint mondta – nem miatta módosították, hanem azért, mert rossz jogszabály volt, ami akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a mostani pozíciójába került. „Az a lényeg, hogy a törvénymódosítás kijavított egy hibát a jogszabályban. Ez tette lehetővé például azt is, hogy egy fővárosi kerület ellenzéki polgármestere most orvosként beszállhasson oltani az embereket” – fogalmazott Dézsi Csaba András a DK-s László Imrére utalva, akinek a mentalitását dicséretesnek tartja. A polgármester egyébként is azt vallja:

attól hogy valaki politikus lesz, még nem kell elveszítenie az egyéniségét, vagy hülye bunkóvá válnia.

A városvezető az interjúban az is elismerte, hogy amennyiben egy kormányzati intézkedést bírál, siet leszögezni, nem Orbán Viktornak szól a kritika, hanem azoknak, aki rossz tanácsokkal látják el a miniszterelnököt. Szerinte nem túl meseszerű a „jó király” képe: „jól ismerem, tudom, hogy milyen ember” – tette hozzá, azt is kiemelte, hogy mindenki hibázhat.

Az egészségügyben alapvető szabály, hogy ha gondot látunk, akkor rögtön szólni kell az illetékesnek, mert jó döntéseket csak helyes információkra lehet alapozni. A politikában úgy keletkezhetnek pontatlan információk, hogy minden egyes kérdésben különböző érdekek, érdekcsoportok ütköznek egymással – magyarázta.

„Orbán Viktor azon politikusok közé tartozik, akik kiválóan látják át az egyes érdekcsoportok gyakran átláthatatlannak tűnő törekvéseit

– mondta. – Külső bírálatot viszont nyilván csak akkor lehet mondani egy kormányzati lépésről, ha pontosan ismerjük egy döntés hátterét, összes motivációját.”

