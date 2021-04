Biztonsági szakértő: számítógépként tekintsünk az okostelefonunkra

Az okostelefonokra úgy tekintsünk, mint egy internetezésre, levelezésre, fotó és videó készítésére alkalmas számítógép, amellyel mellesleg telefonálni is lehet – hívta föl a figyelmet az InfoRádióban Csizmazia-Darab István.

Ha egy kéretlen üzenetet kapunk, amelyben személyes adatokat kérnek tőlünk, legyünk gyanakvók, mert az valószínűsíthetően adathalász kísérlet. Az óvatosság érvényes a kéretlen üzenetekben található linkekre is, amelyek ugyancsak komoly veszélyt rejthetnek, annál is inkább, mert a számítógépes böngészéssel szemben a telefonunkon még kevésbé lehetünk biztosak abban, hogy milyen oldalra is navigáltunk. A szakember megjegyezte: androidos készülékek esetében legalább olyan fontos, ha nem fontosabb a vírusvédelmi programok futtatása, mint a számítógépen.

Ugyancsak alapszabálynak tekinthető, hogy alaposan meg kell válogatni, hogy milyen applikációkat telepítünk föl, mikben bízunk meg, ugyanis a trójai programokon keresztül ellophatják a személyes adatainkat, esetleg megfigyelhetnek bennünket a telefon kameráján keresztül – tette hozzá az Iszet-Szicontact munkatársa. A már említett androidos készülékek esetében tehát célszerű csak a Google Play áruházban elérhető alkalmazásokat letölteni, amelyeket viszonylag sűrűn ellenőriznek.

Csizmazia-Darab István – emlékeztetve a nemrégiben kirobbant SMS-es csalási ügyre, amely során a felhasználókat egy csomagküldő hasonmás oldalra navigálták, ahonnan egy applikáció letöltését követően a csalók teljesen át tudták venni az irányítást a készülékek fölött – kiemelte, nagyon sokat kell még fejlődnie mindenkinek a biztonságtudatosság terén. Az említett példa is jól mutatja, manapság senki nem gondolhatja azt, hogy nem érheti kár, hiszen telefonja, bankszámlája mindenkinek van, így veszteség mindenkit érhet – emelte ki a szakember, aki szerint az óvatosság és a gyanakvás „elsajátítása” mellett a rendszeres frissítésekről, hibajavításokról, valamint antivírus-programok használatáról sem szabad megfeledkezni, mert „mindenhol vannak sebezhetőségek és kihasználható hibák, amiket a kártevők ki is szoktak használni”.

Nyitókép: Unsplash.com